Число летальных исходов в ходе наводнений в Индонезии приблизилось к 850

В результате наводнений и оползней в Индонезии несовместимые с жизнью травмы получили по меньшей мере 846 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное агентство по стихийным бедствиям (BNPB) Индонезии.

По данным ведомства, еще 547 человек числятся пропавшими без вести. Там уточнили, что количество раненных в результате стихийного бедствия составляет около 2700 человек.

В Юго-Восточной Азии больше недели происходят проливные дожди, сопровождающиеся сильными порывами ветра. Результатом природного явления стали наводнения и оползни в индонезийских провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра.

Как писало в четверг издание Associated Press (AP), более 1500 жизней унесли наводнения, вызванные тропическим циклоном «Дитва», в Индонезии, Таиланде, Малайзии и на Шри-Ланке.

Ранее Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с наводнениями.