На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Число летальных исходов в ходе наводнений в Индонезии приблизилось к 850

BNPB: число летальных исходов в результате наводнения в Индонезии достигло 846
true
true
true
close
Dicky Bisinglasi/Reuters

В результате наводнений и оползней в Индонезии несовместимые с жизнью травмы получили по меньшей мере 846 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное агентство по стихийным бедствиям (BNPB) Индонезии.

По данным ведомства, еще 547 человек числятся пропавшими без вести. Там уточнили, что количество раненных в результате стихийного бедствия составляет около 2700 человек.

В Юго-Восточной Азии больше недели происходят проливные дожди, сопровождающиеся сильными порывами ветра. Результатом природного явления стали наводнения и оползни в индонезийских провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра.

Как писало в четверг издание Associated Press (AP), более 1500 жизней унесли наводнения, вызванные тропическим циклоном «Дитва», в Индонезии, Таиланде, Малайзии и на Шри-Ланке.

Ранее Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с наводнениями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами