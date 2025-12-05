На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителям Москвы и Подмосковья пообещали аномальное тепло до конца декабря

Синоптик Шувалов: в столичном регионе в декабре будет теплее нормы на 5 градусов
Владимир Песня/РИА «Новости»

В столичном регионе в ближайшую неделю снега можно не ждать. В середине декабря ожидается небольшое количество осадков, однако снежного покрова не сформируется. Погода в целом до конца года будет существенно отклоняться от климатической нормы в сторону положительных температур, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, снег в Москве и Подмосковье может выпасть ориентировочно 10-12 декабря, однако он будет очень слабый и быстро растает. Он подчеркнул , что вероятность этого прогноза составляет 60%, поэтому еще есть шанс, что он не оправдается.

В свою очередь синоптик и метеоролог Александр Ильин считает, что снег в столице может выпасть уже в предстоящие выходные.

«Небольшие осадки в виде снега пройдут местами. Температура воздуха составит в течение суток от -1 до +1 градуса», — отметил он.

В начале будущей недели будет чуть прохладнее – температура воздуха 8 и 9 декабря будет варьироваться от -3 до -2 градусов ночью и от -2 до +3 градусов днем, добавил он. На севере Московской области снова может пойти небольшой снег, но его не хватит для формирования устойчивого покрова, отметил метеоролог.

В целом до конца года погода в столичном регионе останется очень теплой, температура будет на 3-5 градусов превышать климатическую норму, предупредил Шувалов. Также сильно от декабрьской нормы будет отклоняться и количество осадков – этот показатель останется в пределах 1,5% от положенного объема. При этом будет наблюдаться высокое атмосферное давление, которое как раз бывает при отсутствии должного количества осадков, пояснил синоптик.

Что касается Нового года, то, по словам Ильина, 31 декабря в столичном регионе ожидается от 0 до -5 градусов, в области может похолодать до -8 градусов. Днем и вечером возможно пройдет небольшой снег.

Ранее синоптик назвал причину теплой погоды в европейской части России.

