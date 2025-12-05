На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд ограничил доступ к сайту с инструкциями «как не идти в армию»

ТАСС: суд в Москве заблокировал сайт с советами по уклонению от призыва в армию
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Замоскворецкий суд Москвы признал запрещенной страницу сайта, где объяснялось, как можно уклониться от призыва, имитируя психическое заболевание. Об этом говорится в решении суда, текст которого изучил ТАСС.

В документах уточняется, что прокуратура обнаружила интернет-ресурс с инструкциями для призывников, вводящими пользователей в заблуждение относительно способов «как не попасть в армию». Надзорное ведомство сочло, что авторы фактически поощряли молодых людей намеренно избегать службы, ссылаясь на несуществующие диагнозы. В прокуратуре добавили, что материал носит ярко выраженный пропагандистский характер.

Суд установил, что доступ к сайту был полностью свободным: любой пользователь мог прочитать и сохранить размещенные рекомендации. Представитель владельца ресурса на заседание не явился, и решение о блокировке приняли в его отсутствие.

До этого «Известия» писали, что россиян, находящихся за границей, начнут дистанционно штрафовать за публичные действия, направленные против РФ. Наказание предполагается за распространение в СМИ и интернете ложной информации, которая создает угрозу жизни и помехи в работе учреждений.

Ранее юрист раскрыл смысл закона о лишении гражданства за уклонение от воинского учета.

