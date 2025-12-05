На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин почтил память Ганди в ходе визита в Индию

Путин возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди в Дели
close
James A. Mills/AP

Президент России Владимир Путин во время своего двухдневного государственного визита в Индию посетил мемориальный комплекс Радж Гхат в Дели, где возложил венок в память о Махатме Ганди. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Путин почтил память Ганди — одного из лидеров национально-освободительного движения Индии, в которого 30 декабря 1948 года индийский экстремист Натхурам Годзе трижды выстрелил во время вечерней молитвы. Мемориал расположен на месте кремации индийского политического деятеля и философа.

Комплекс Радж Гхат, расположенный у реки Джамна, включает открытый черный мраморный помост с высеченными последними словами Ганди «Хэ Рам» («О, Боже!»). Посетители традиционно снимают обувь перед мемориалом. Сад, окружающий комплекс, включает деревья, посаженные главами иностранных государств, в том числе Михаилом Горбачевым в 1986 году и Владимиром Путиным в 2000 году.

Радж Гхат является местом массового паломничества индийцев, особенно в день рождения Ганди 2 октября.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил Путину «Песнь Бога».

