Фуры везут инфляцию: товары в России подорожают в 2026 году из-за перевозок

Число экспедиторских компаний в России в 2026 году сократится на 10–20% из-за роста налоговой нагрузки и обязанности проводить досмотр грузов с рентгеновскими аппаратами и собаками. Тарифы на грузоперевозки в связи с этим значительно вырастут, считают опрошенные «Газетой.Ru» участники отрасли. По прогнозам экономистов, это приведет к росту цен на товары широкого потребления, прежде всего импортные.

В связи с законодательными нововведениями в области транспорта и логистики, включающими переход на электронный документооборот, а также ростом НДС, тарифы на грузоперевозки значительно вырастут, рассказали «Газете.Ru» топ-менеджеры крупных логистических компаний.

« Мы ожидаем, что тарифы вырастут на 15–18% . Больше всего это скажется на товарах народного потребления, доля логистики в которых может достигать 20%», — рассказал «Газете.Ru» замгендиректора логистической компании ПЭК Андрей Мякин.

В сфере автомобильных грузоперевозок в 2025 году из-за роста затрат на зарплаты водителей, технику и обслуживание автомобильные тарифы выросли до 20%, сообщил «Газете.Ru» коммерческий директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев.

«Что касается новых условий (рост НДС и акцизов, налоговой нагрузки, удорожание топлива, обновление автопарка, рост зарплат и страховок, удорожание кредита и утильсбора) в 2026 году ставки, скорее всего, вырастут от 10 до 20%, в среднем — 12–15% », — отметил Коптев в беседе с «Газетой.Ru».

На экспедиторов спустили собак

В 2026 году до 20% экспедиторских компаний в России будут вынуждены уйти с рынка, рассказал «Газете.Ru» гендиректор LKTK Group, исполнительный директор «Сообщества топ-менеджеров логистических компаний» Александр Кибальников. Он напомнил, что с 1 марта 2026 года постановление правительства от 18 ноября вводит новые требования к логистическим компаниям: перед отправкой они обязаны проверить груз на соответствие документам. При выявлении несоответствия нужно запросить у владельца разрешение на вскрытие упаковки, а в случае отказа — проверить груз с помощью рентгена и служебных собак либо отказаться от перевозки.

Однако оборудование, которое необходимо для таких проверок, стоит от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов рублей — средним и маленьким логистическим компаниям просто неоткуда взять такие деньги, что касается обученных собак — их тоже не хватит на все компании, недоумевает Кибальников. Кроме того, с марта начинается обязательный переход на электронный документооборот в компаниях, который должен обеспечить круглосуточный доступ спецслужб к информации о заказчиках грузоперевозок, подрядчиках и движении грузов. Все затраты транспортники должны провести самостоятельно.

«Моя индивидуальная оценка, что в процентном выражении от 10 до 20% именно небольших транспортно-экспедиторских компаний, не перевозчиков, мы говорим именно об экспедиторах, могут рынок покинуть. Все зависит от того, насколько глубоко и строго будут контролирующие органы проверять исполнение этого закона. По перевозчикам – уже 7 тыс. компаний находится в состоянии банкротства, и приблизительно такое же количество прогнозируется коллегами в следующем году. Речь о небольших компаниях, автопарк которых взят в лизинг и они не могут его закрыть», — обрисовал ситуацию на рынке Кибальников.

По его словам, мелкие экспедиционные компании из 5–7 человек подчас ведут учет грузов в Excel-таблицах и не имеют ни штатных, ни внештатных IT-специалистов, способных обеспечить выполнение новых законодательных норм. Рост затрат логистов из-за новых организационных мер и изменения системы налогообложения он оценивает в 15–30%.

Экспедиторов возьмут на учет

Согласно Федеральному закону №140 от 7 июня 2025 года, который вступит в силу с 1 марта 2026-го, транспортно-экспедиционной деятельностью смогут заниматься только юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный реестр, сообщал Ространснадзор. Реестр будет вестись на базе национальной цифровой транспортно-логистической платформы «ГосЛог», создание которой предполагается ко времени вступления поправок в силу.

А с 1 сентября 2026 года электронные экспедиторские документы будут вестись только в электронном виде, их потребуется загружать в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Исключения из этого правила сформирует Минтранс.

Для физлиц (индивидуальных предпринимателей) штрафы за нарушение этих требований составят 3–5 тыс. рублей за впервые выявленное нарушение и 5–10 тыс. рублей за повторное. Для юрлиц сумма этих штрафов при первичном и повторном нарушении составит от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей и от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей соответственно.

По словам Александра Кибальникова из LKTK Group, наибольшую угрозу для деятельности мелких экспедиторских компаний представляют внеплановые проверки их деятельности Ространснадзором, который получит право приостанавливать деятельность фирм на 2 месяца при выявлении повторных нарушений.

«Двухмесячный запрет означает, что компания не ведет деятельность, не может обрабатывать заказы своих клиентов, соответственно, у них нет поступлений оборотных денежных средств, они просто не могут платить зарплату своим сотрудникам. После этого они протянут 1–1,5 месяца », — предупредил Кибальников.

Во сколько это обойдется

По оценкам компании ПЭК, переход на электронные накладные увеличит затраты логистов на оформление документов на 12–15% в перспективе года и позволит сэкономить 2% в перспективе трех лет. А повышение НДС до 22% и его введение для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения, приведет к росту тарифов на грузоперевозки на 2%.

В 2025 году рост тарифов составил 5% для контейнерных грузоперевозок, 10% — для железнодорожных и 20% — для автомобильных, а повышение тарифов на перевозку — это один из факторов удорожания логистики и, соответственно, конечной стоимости товаров, уточнил Михаил Коптев из «Скиф Карго».

По оценкам президента «АвтоГрузЭкс» Вадима Филатова, по сравнению с показателями октября 2025 года тарифы на грузоперевозки в России уже существенно выросли.

«Тарифы превысили ставки октября на 13,4% и достигли среднего уровня в 74,7 руб. за км без НДС», — заявил Филатов на ежегодной пресс-конференции ассоциации и комитета по транспортной логистике «Деловой России».

Рост логистических затрат может оказаться «сверх инфляции», что даст дополнительный толчок к росту цен, и если логистика занимает значительную часть себестоимости, то цены на некоторые товары могут вырасти на несколько процентов только за счет перевозок, предупредил Коптев.

Импортные товары подорожают первыми

Удорожание логистики прежде всего приведет к росту цен на импортные товары, убежден экономист Александр Разуваев.

«Прежде всего подорожают товары в северных регионах, а также все импортируемые. Если говорить в среднем, только из-за повышения логистических издержек товары подорожают на 5%», — поделился прогнозом в беседе с «Газетой.Ru» Разуваев.

Сейчас рост цен на импортные товары сдерживается крепким курсом рубля, кроме того, на фоне изменения НДС и прочих обстоятельств не все издержки будут перекладываться на потребителя, компании будут сокращать собственную доходность, надеется он.

Удорожание логистики прежде всего затронет товары, которые перевозятся на дальние расстояния, отметил профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Николай Берзон.

«Любое повышение тарифов всегда ведет к удорожанию продукции и способствует росту инфляции — что тарифы на электроэнергию, что на перевозки. В первую очередь пострадают товары, транспортировка которых занимает больше времени. Это межгосударственные и протяженные перевозки по России», — пояснил Берзон «Газете.Ru».

«Газета.Ru» направила в пресс-службы Минтранса и Минэкономразвития вопросы о том, как отразятся нововведения на рынке грузоперевозок, росте тарифов и числе компаний, занимающихся этой деятельностью, на момент публикации ответы в редакцию не поступили.