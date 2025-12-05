«Готова на все за «робаксы». Как детская онлайн-игра Roblox превратилась в огромную порностудию

Порносайты содержат тысячи роликов, посвященных недавно заблокированной в России детской онлайн-игре Roblox. В ней угловатые 3D-модели, похожие на человечков из конструктора Lego, имитируют секс в разных позах. Далеко не во всех роликах можно разглядеть гениталии персонажей игры, но это не мешает набирать им сотни тысяч просмотров. Кто и как записывает такие ролики, а также кому они нужны – в материале «Газеты.Ru».

Опасный минимализм

Порнографический контент по теме Roblox обладает уникальной характеристикой: многие видеоролики демонстрируют 3D-модели без явной анатомии, вплоть до полного отсутствия гениталий. Стандартные модели персонажей в Roblox представляют собой геометрические формы, напоминающие конструкции из кубиков, в стиле Lego. Однако это не мешает в роликах разыгрывать сцены секса в разных его проявлениях. Нередко, к слову, в таких клипах отсутствует даже соответствующее аудиосопровождение. Просто фигурки людей в парах совершают фрикции, и все. Этого достаточно, чтобы ролики собирали десятки и даже сотни тысяч просмотров.

close Стандартная модель персонажа в Roblox Roblox Corporation

Есть несколько причин, по которым порноролики по Roblox обладают низкой детализацией. Первая – это модерация на порносайтах. Если в ролике секс изображаются довольно условно, то модераторам становится неважно, что персонажи видео сильно похожи на детей. То есть такой контент не фиксируется системой фильтрации, как запрещенный.

То есть подобные ролики по сути становятся легальным контентом для людей, которые предпочитают сексуализировать детские образы. Проще говоря, это нужно педофилам.

Вторая – технологические ограничения движка (программной основы игры, которая регламентирует имитацию законов физики в игре, взаимодействия персонажей с окружающей средой и т.д.) Roblox. Параметры, прописанные в движке, ограничивают возможности детализации и реалистичности. Таким образом, создатели контента часто используют аватары с базовой анатомией, полагаясь на контекст сцены для передачи сексуального содержания, а не на явное изображение.

Громкое расследование американской аналитической фирмы Hindenburg Research от октября 2024 года показало, что подобные клипы часто создаются с использованием Roblox Studio. Roblox Studio – это редактор, который позволяет создавать различные сцены на движке Roblox. По задумке создателей игры Roblox, этот редактор нужен для того, чтобы игроки могли создавать свои миры как в Minecraft и приглашать в них других геймеров.

«Часто» – не значит всегда. Дело в том, что порно в стиле Roblox создается и посредством сторонних 3D-редакторов. В таких клипах степень реализма выше, что позволяет их точнее ассоциировать с порнографией. Впрочем, и те, и другие клипы одинаково беспокоят общественность, поскольку обе категории контента привлекают как самих детей, которые увлечены Roblox, так и педофилов, засильем которых славится обсуждаемый проект.

Детский момент

Хотя Roblox Studio позволяет создавать подобные видео без участия несовершеннолетних пользователей (злоумышленники сами создают имитирующих детей персонажей), известно о случаях, когда дети вовлекались в их создание. По всей видимости, такой контент ценится целевой аудиторией выше.

Взрослые пользователи находят в игре детей (что несложно, ведь на пользователей младше 10 лет приходится до 20% многомиллионной аудитории Roblox) и вступают с ними в контакт.

Взрослый начинает ухаживать за ребенком и со временем вводит в общение тему интима. Зачастую это сопровождается приглашением ребенка в созданные в Roblox Studio приватные «комнаты», где модераторы реагируют на нарушения правил значительно реже. Вследствие чего в таких комнатах допускаются сексуализированные модели персонажей, а также соответствующее поведение. Подобные «комнаты» на сленге геймеров именуются «кондо-играми».

close Пример локации «кондо» в Roblox Roblox Corporation

Уже в «кондо-играх» происходит виртуальное насилие над детьми (а точнее – их игровыми персонажами), которое записывается на видео через захват экрана на смартфоне или компьютере. Записи в свою очередь попадают на сайты для взрослых.

Дети соглашаются на участие в подобных сценах под разными предлогами. Злоумышленники либо мотивируют своих жертв материально, платя им внутриигровой валютой («робаксами»), которую можно потратить на различные улучшения и расширения игрового процесса, а также обменять на реальные деньги. Либо заставляют шантажом. В ходе груминга (корыстные ухаживания взрослого за ребенком) взрослые часто выведывают у детей различные секреты, а после угрожают их раскрыть родителям или друзьям.

Более того, в расследовании Hindenburg Research отмечено, что в ходе подготовки материала они обнаружили в Roblox свыше 12 000 аккаунтов несовершеннолетних, в описании открыто было указано, что они готовы и стремятся участвовать в сексуальных ролевых играх.

«Готов/-а на всё за 500 робаксов», – именно такой комментарий часто встречается в описании подобных профилей.

Неочевидная связь

Помимо очевидных функций (рекреационной и экономической) у роликов по Roblox на порносайтах есть и другое назначение – коммуникационное. Дело в том, что в описании к роликам, есть призыв к участию в эротических «кондо-играх» в Roblox. Такие же призывы содержатся в профилях, которым принадлежат клипы. Такие профили управляются людьми.

«Вот мой Roblox-аккаунт», – гласит такой текст и содержит текстовый идентификатор автора.

«Приходите в нашу кондо-игру на Roblox», «Ищем участников для сексуальных ролевых игр», «Добавляйтесь в Discord – там все детали». Эти и другие «лозунги» часто сопровождают порно-контент по игре Roblox. Более того, есть призывы, ориентированные непосредственно на детей. В них злоумышленники открыто призывают девочек, или мальчиков, обещая все те же «робаксы».

Злоумышленники рекламируют тематические «кондо-игры», поскольку они, судя по всему, становятся концентраторами педофилов. Каждый новый ребенок в этой игре – потенциальная жертва. Причем, жертва не только в Roblox, но и в реальном мире. Задокументировано много случаев, когда общение детей со взрослыми в Roblox перетекало в реальность и заканчивалось плачевно.

В расследовании Bloomberg говорится, что на даркнет-форумах взрослые часто обмениваются информацией о том, как ухаживать за детьми в Roblox, чтобы развести их на интимные снимки или видео, а также встречи. Журналисты установили, что среди таких людей встречаются те, которые уже находились в реестре сексуальных преступников.

Хотя порносайты часто игнорируют данную проблему, сами разработчики Roblox после сильного и долгого общественного давления наконец-то решились на конкретные действия, направленные на ее решение. С начала 2026 года Roblox внедрит более строгие правила, которые должны значительно затруднить груминг и коммуникацию между взрослыми и детьми. В частности, в игре появится система подтверждения возраста, которая должна выявить несовершеннолетних пользователей и ограничить им доступ к текстовому и голосовому чату. Кроме того, они лишатся доступа к ссылкам на сторонние онлайн-ресурсы вроде Discord и Snapchat, которыми часто пользуются извращенцы.

Что делать?

Хотя Roblox заблокировали в России, это не значит, что дети лишились доступа к игре – есть средства, которые позволяют обходить защиту Роскомнадзора. Исходя из этого, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты призывают сохранять бдительность относительно увлечения детей Roblox. В частности, профессор, декан факультета «Юридическая психология» МГППУ Николай Дворянчиков объяснил, что участие ребенка в сексуализированных «кондо-играх» способно травмировать психику ребенка.

«Дети в возрасте до 10 лет находятся на этапе формирования стереотипа полоролевого поведения психосексуального развития (период с 7 до 13 лет), что делает их крайне восприимчивыми к усвоению полотипических моделей поведения. Участие или наблюдение за имитацией сексуальных действий, даже в схематичной форме, может привести к ряду негативных последствий», – сказал он «Газете.Ru».

Так, по словам Дворянчикова, это может вызвать преждевременную сексуализацию, в ходе которой ребенок может получить знания, к осмыслению которых еще не готов, что может у него вызвать страх, тревогу, чувство вины или стыда. Также возможна психологическая травматизация, которая проявляется в стойком снижении настроения, вспышках агрессии по отношению к себе, стремлении к одиночеству и скрытности, повышенной тревожности.

close Marijan Murat/dpa/Global Look Press

«Наконец, подобные эпизоды приводят к искажению понимания границ, что проявляется в том, что ребенок может начать воспринимать подобный репертуар поведения как допустимую норму общения в игровой среде, что повышает риск стать жертвой подобных манипуляций в будущем», – добавил Дворянчиков.

В свою очередь практикующий детский психолог Мария Суворова рассказала «Газете.Ru», что предположить, что ребенок пережил травмирующий опыт в Roblox, можно по нескольким признакам в его поведении. В частности, по ее словам, это может проявляться в долговременной тревоге, которая выражается, в частности, в обкусывании ногтей до крови и беспокойных снах.

Разумеется, с ребенком нужно разговаривать. Однако, как отметила врач, клинический психолог, кандидат медицинских наук, доцент, заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Екатерина Орлова, разговор конкретно о сексуализации в Roblox требует деликатного подхода.

«Рекомендуется начать с общего разговора об играх, которые нравятся ребенку и о его взаимодействиях с другими участниками. Проявите искренний интерес к его игровому миру и когда почувствуете, что контакт установлен, можно мягко спросить: «Бывает ли, что в игре другие игроки просят сделать что-то, что тебе неприятно или не хочется?» или «Чувствовал ли ты когда-нибудь давление со стороны других, чтобы сделать что-то в игре против своей воли?». Используйте язык, понятный ребенку, избегая сложных терминов», – сказала она «Газете.Ru».

Если ребенок поделился личными важными сведениями, специалист настоятельно рекомендовала сохранять к нему доброжелательное отношение – необходимо показать, что родитель на его стороне.

« Обязательно дайте ребенку понять, что вы готовы его защитить и поддержать », – сказала Орлова.

Дальнейшей целью разговора, сказала она, должно быть ограничение контактов ребенка со злоумышленниками. Главной задачей является договориться о совместном решении ребенка и взрослого. Кроме того, взрослый может воздействовать на извращенца посредством инструментов Roblox: родитель посредством жалоб должен попытаться добиться блокировки вредоносного пользователя.

В завершение Орлова подчеркнула, что подобные диалоги должны быть регулярными. Такой подход позволит установить доверительный контакт с ребенком.