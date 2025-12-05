На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности жизни актера из Mortal Kombat

SHOT: звезда Mortal Rombat Тагава имел гражданство России и принял православие
true
true
true
close
Alexander Zemlianichenko Jr/AP

Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава имел российское гражданство и принял православие. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Канал напомнил, что актер подал прошение о получении российского гражданства осенью 2015 года и в то же время принял православие. Таинство совершил митрополит Волоколамский Иларион, присвоив Тагава имя Пантелеимон. При этом актер постоянно проживал на Гавайях.

СМИ писали, что Тагавы не стало 4 декабря у себя дома в Санта-Барбаре от осложнений после инсульта. Родившись в Японии, он построил карьеру в Голливуде, оставив заметный след в американской киноиндустрии благодаря ярким и запоминающимся ролям.

За четыре десятилетия актер снялся более чем в 150 фильмах и сериалах, прославившись образами антагонистов в боевиках и фантастических проектах, в том числе коварного колдуна Шан Цзуна во франшизе «Мортал Комбат» и патриарха Хейхати Мисимы в серии проектов по мотивам Tekken.

Ранее умерла актриса, которая была прототипом главной героини «Хроник Нарнии».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами