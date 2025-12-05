Российские военнослужащие зачистили город Родинское под Красноармейском от большей части подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Большая часть сил противника из Родинского выбита. Остаются очаги сопротивления, их додавливают наши штурмовики при поддержке операторов БПЛА», — сказал он агентству.

5 декабря военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы оттеснили украинских военных западнее Часов Яра и улучшили тактическое положение в Донецкой народной республике.

Тем временем штурмовики группировки «Север» зачищают от разрозненных групп ВСУ пригороды взятого под контроль Волчанска. Отмечается, что российские штурмовики действуют во взаимодействии с расчетами войск беспилотных систем, корректирующих их действия с воздуха.

В Минобороны указали, что во время продвижения обнаруженные остатки украинских военнослужащих были блокированы и взяты в плен.

Ранее было названо число освобожденных ВС России с начала года населенных пунктов.