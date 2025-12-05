На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт: резкое обрушение доллара расстроило только паразитов и спекулянтов

Финансист Лосев: обрушение доллара не выгодно только валютным спекулянтам
Максим Блинов/РИА «Новости»

Резкое укрепление рубля и обрушение доллара негативно повлияли только на тех, кто спекулирует на валютном рынке. В основном же в девальвации российской нацвалюты никто не заинтересован, так как люди понимают, что это повышает нагрузку на экономику страны, заявил 360.ru финансист Александр Лосев.

По словам специалиста, наблюдается на валютном рынке ситуация выглядит неплохо с точки зрения борьбы с разогнавшейся инфляцией и снижения цен на импорт.

«Плохо это лишь паразитам, привыкшим спекулировать на ослаблении рубля», — заявил Лосев.

По его словам, сегодня в России наблюдается резкое снижение объемов импорта, в том числе – на фоне повышенного утильсбора на автомобили. При этом основными для РФ являются две валюты – рубль и юань. Однако юань подчас крайне нестабилен и может непредсказуемо себя повести из-за валютных войн, поэтому как способ сбережения он мало кому подойдет, отметил финансист. В целом девальвация рубля никому не выгодна, так как большинство людей понимают, что она создает дополнительную нагрузку на экономику страны, заключил эксперт.

Напомним, накануне курс доллара на международном рынке Forex опустился ниже 76 рублей впервые с 12 мая 2023 года. Как свидетельствовали данные композитного индикатора ICE на площадке Investing.com, к 17:51 по московскому времени доллар снижался на 2,42%, до 75,7238 рубля. На российском межбанковском рынке американская валюта теряла 1,73%, опускаясь до 76,25 рубля.

Ранее стало известно, сколько доллар будет стоить до конца года.

