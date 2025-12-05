На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле ждут реакцию Вашингтона на встречу Путина с делегацией США

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва ждет реакции из Вашингтона на прошедшие контакты российского лидера Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, чьи слова приводит «Интерфакс».

«Мы сейчас ждем реакцию американских коллег на то обсуждение, которое у нас состоялось во вторник на этой неделе», — сообщил Ушаков.

Он также подчеркнул, что на данный момент нет понимания о дате очередных встреч Уиткоффа с представителями России.

В ночь на среду в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Австрии назвала два ключевых условия для мира на Украине.

