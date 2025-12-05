В Челябинской области на дне реки нашли ушедших на рыбалку отца и сына

В Челябинской области мужчина и его сын ушли под лед на рыбалке, их не спасли

В Челябинской области не спасли мужчину и его сына, которых нашли в воде после рыбалки. Об этом сообщает МЧС региона.

Отец вместе с 13-летним сыном на машине отправился ловить рыбу на пруду «Песчаный», однако спустя время перестали выходить на связь. На место выехал друг семьи, который обнаружил там автомобиль пропавшего.

В результате отца и сына нашли в полынье в ста метрах от берега. Их подняли из воды и передали сотрудникам полиции.

На данный момент обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители. С семьей пострадавших работает психолог.

До этого в Новосибирской области из воды подняли автомобиль, который пролежал на дне озера Плес около 13 лет.

На место вызвали водолазов. Их работа осложнялась остроповкой перевернутого автомобиля. Тем не менее, специалисты справились со своей задачей. Как машина оказалась в водоеме и то, почему на ее поиски отправились спустя более десяти лет, не уточнялось.

Ранее двое детей провалились под лед на реке Иня в Новосибирске, одного не спасли.