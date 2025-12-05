Стали известны подробности инцидента с девочкой, избитой из-за наркотиков в Первоуральске

Е1: подросткам, избившим школьницу в лесу в Первоуральске, обещали за это деньги

Подросткам из Первоуральска, которых подозревают в нападении на девочку, обещали заплатить за расправу. Об этом сообщает Е1.

По данным портала, школьникам обещали несколько десятков тысяч за жестокое избиение несовершеннолетней. Во время нападения они вырезали на ее спине первые буквы слов из названия наркошопа. Молодые люди отправили «заказчику» соответствующие кадры, но деньги не получили.

Как рассказала сама пострадавшая, она чувствует себя нормально, у нее наблюдаются только проблемы с пальцами из-за переломов.

Предполагается, что она украла вещества, которые принадлежали наркошопу. Как полагает знакомая, девочка сделала это из-за денег. При этом с подростками, которые ее избивали, школьница была знакома.

Ролик был снят в ноябре, но о произошедшем стало известно только накануне. Подростки 16 и 17 лет жестоко избили школьницу, раздели, выворачивали пальцы и, угрожая, вырезали на спине символ.

Молодых людей уже задержали. На данный момент они находятся в СИЗО.

