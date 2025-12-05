На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Всегда готов помочь»: актер Жижикин — о скончавшейся звезде Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава 

Жижикин назвал великолепным актером скончавшуюся звезду Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава 
Из личного архива Игоря Жижкина

Голливудский актер Кэри-Хироюки Тагава был великолепным человеком, всегда готовым прийти на помощь. Об этом «Газете.Ru» рассказал актер Игорь Жижикин, снявшийся с ним вместе в российском фильме «Иерей-сан».

«Я с ним не только в «Иерей-сан» снимался, но и до этого в Америке. И это я его пригласил в на съемки «Иерея». Великолепный актер и человек, всегда готов прийти на помощь», — сказал он.

5 декабря журнал Deadline сообщил, что голливудский актер Кэри-Хироюки Тагава скончался на 76-м году жизни в США. По данным издания, причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта.

Тагава родился в Японии и сделал карьеру в Голливуде. Редакция Deadline отметила, что Тагава оставил значительный след в американской киноиндустрии благодаря ярким и запоминающимся образам, которые он создавал на протяжении всей карьеры.

Артист создал собственную нишу в индустрии, прославившись ролями выразительных антагонистов в боевиках и фантастике. Тагава за четыре десятилетия успел сняться более чем в 150 фильмах и сериалах. Наибольшую популярность ему принесли образы колдуна Шан Цзуна во вселенной «Мортал Комбат» и патриарха Хейхати Мисимы в проектах по мотивам франшизы Tekken.

В 2015 году Тагава принял православие и крестился в Москве, получив в крещении имя Пантелеимон. В том же году вышел российский фильм с его участием «Иерей-сан» режиссера Егора Баранова.

Ранее умерла актриса — прототип главной героини «Хроник Нарнии».

