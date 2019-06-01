Когда Меган Маркл объявит о второй беременности, рассказали букмекеры

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл с большой долей вероятности объявят о второй беременности герцогини Сассекской в следующем году. Оценки букмекеров приводит издание Express.

При этом букмекеры допускают вероятность того, что Меган Маркл объявит о второй беременности в 2021 году. Шансы на то, что пара решит завести второго ребенка уже в конце 2019 года, гораздо ниже.

«Вторая беременность, как мы считаем, скорее всего наступит в следующем году. Но нельзя исключать, что это произойдет раньше», – сказал сотрудник лондонской букмекерской конторы Coral Гарри Эйткенхед.

Ранее сообщалось что няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы.