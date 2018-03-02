Гостям премии «Оскар» подадут черную икру, украшенную золотом

Съедобная «золотая пыль» и черная икра, украшенная золотом, станут главными новинками в меню приема в честь премии «Оскара» 2018 года, сообщает Reuters.

Около 150 кг изысканного сорта говядины, полторы тысячи перепелиных яиц, столько же бутылок шампанского и другие блюда шеф-повара Вольфганга Пака будут ожидать звезд Голливуда на праздничном столе после завершения церемонии «Оскар» в Лос-Анджелесе.

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68-летний австриец Вольфганг Пак вот уже 24 года обслуживает фуршет фестиваля американской кинопремии.

«Пока Оскар не устает от меня, я не устаю от Оскара», — заявил Пак.

В прошлом году гостей премии угощали попкорном с «золотой пылью».