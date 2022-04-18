«Доброта спасет мир». Светлане Немоляевой — 85

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. Ее отец был кинорежиссером, а мать — звукооператором.

В 1958 году она окончила театральное училище им. М.С. Щепкина и устроилась в Московский драматический театр, а с 1959 года служила в Театре имени Владимира Маяковского. Сегодня зритель может увидеть актрису в постановках «Как важно быть серьезным», «Бешеные деньги», «Плоды просвещения», «Мертвые души», «Женитьба», «Кант», «Таланты и поклонники».

Параллельно с работой в театре Немоляева активно играла в фильмах и сериалах, исполнила более 120 ролей и продолжает сниматься до сих пор.

Для кино Светлану Немоляеву открыл Эльдар Рязанов. В фильме «Служебный роман» она исполнила роль Ольги Петровны Рыжовой. За фирменную улыбку сквозь слезы Рязанов прозвал артистку «Чаплиным в юбке».

Зрителям также запомнились ее кинороли в картинах «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «По главной улице с оркестром».

В интервью, которое Немоляева дала РИА «Новости» в декабре прошлого года, отвечая на вопрос о том, чего бы она пожелала современным людям, она ответила: «Перефразируя известную цитату: доброта спасет мир. Добрые люди бесценны. Наше время, несущееся вперед, полное событий и достижений, оставляет позади важные мелочи — без них можно обойтись, но с ними жизнь значительнее и лучше».