Welcome back: Трамп стал 47-м президентом США

Дональд Трамп принес присягу, официально став 47-м президентом США. Впервые за сорок лет церемония инаугурации была перенесена в закрытое помещение — ротонду Конгресса США. Сам Трамп объяснил это погодой: по его словам, ожидались морозы до -20°C, и на открытом воздухе многочисленные гости могли пострадать. Прогнозы не оправдались, 20 января в Вашингтоне -4°C.

Перед инаугурацией Трамп посетил в Вашингтоне службу в церкви Святого Иоанна — это обычный для вступающих в должность президентов США ритуал. На службе журналисты заметили генерального директора TikTok Чу Шоу Цзы, владельца компаний SpaceX, Tesla и X Илона Маска, главу корпорации Apple Тима Кука, медиамагната Руперта Мердока, а из политиков — президента Аргентины Хавьера Милея.

После этого Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли в Белый дом на чаепитие с уходящим президентом Джо Байденом и его женой Джилл. Традиция символизирует мирную передачу власти, после чаепития экс-глава государства сопровождает нового президента на церемонию принесения присяги.

Известно, что Байден оставил Трампу письмо, содержание которого не разглашается. Традиция тянется с 1989 года, когда Рональд Рейган оставил записку своему преемнику Джорджу Бушу – старшему.

Новый вице-президент США Джей Ди Вэнс с супругой Ушей также приезжали в Белый дом, где их поприветствовали уходящая с этой должности Камала Харрис и ее муж.

После чаепития Трамп и Байден отправились в Капитолий в одном лимузине.

Президенты США приносят присягу на Библии. Трамп решил использовать на церемонии две святые книги: Библию Авраама Линкольна, которую тот использовал во время присяги в 1861 году, и свою собственную. Джей Ди Вэнс произнес клятву, положив руку на Библию, принадлежавшую его прабабушке.

После произнесения присяги нового президента США приветствовали свистом и аплодисментами. Играл военный марш, а из пушек возле Капитолия был дан торжественный салют.

В инаугурационной речи Трамп пообещал «поставить Америку на первое место» и сообщил, что «золотой век Америки начинается прямо сейчас». Кроме того, он коснулся тем нелегальной иммиграции, этнической преступности, стихийных бедствий и нацбезопасности, проблем с системами здравоохранения, образования и правосудия.