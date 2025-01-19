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Крещенские купания: как россияне ныряли в прорубь в 2025 году

В регионах России прошли крещенские купания

По всей России было оборудовано около трех тысяч площадок с прорубями-иордани, в Москве — более сорока.

Православные россияне окунулись в купели в честь Крещения Господня в ночь на 19 января. Для верующих это символизирует очищение от грехов и обновление духа. Обряд часто сопровождается молитвами и песнопениями. Считается, что, если в день Крещения человек искупается в освященной воде, он будет здоров на протяжении всего года.

«Традиция окунания в прорубь появилась сравнительно недавно. Эта традиция не имеет прямого религиозного значения, тем не менее некоторые считают, что с помощью этого действия прощаются все грехи, но это не так. Помните, что прощение подается людям через покаяние, а не через погружение в купель», — отметил священник Николай Конюхов.

Подробнее о возникновении и традициях праздника – в материале «Газеты.Ru». Как прошли купания на Крещение в 2025 году – в нашем фоторепортаже.

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