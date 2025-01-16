«Смотрите на пончик, а не на дырку в нем»: умер Дэвид Линч

Лауреат премии «Оскар», режиссер сериала «Твин Пикс», фильмов «Малхолланд Драйв», «Внутренняя империя», «Шоссе в никуда», «Синий бархат» и других Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет, сообщил журнал Variety. Информацию подтвердили родные кинематографиста.

«В мире образовалась большая дыра, когда его больше нет с нами. Но, как он говорил, «Смотрите на пончик, а не на дырку в нем», — написали они на странице режиссера в соцсети.

В августе 2024 года режиссер заявил, что из-за постоянного курения у него развилась эмфизема, и теперь он не может выходить на улицу. Линч рассказывал, что «прикован к дому» и ему опасно болеть даже простудой.

Дэвид Линч родился 20 января 1946 года в городе Мизула, штат Монтана. Режиссер становился лауреатом «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля в 2001 году и почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля в 2006-м. За лучшую режиссуру Линч трижды получал «Оскар», а всего в его карьере 13 номинаций на эту премию. Характерные черты режиссерского стиля Линча — сюрреализм, темы снов и иллюзий. Его картины «Синий бархат», «Шоссе в никуда» и «Малхолланд Драйв» объединили в себе элементы ужасов, фильмов нуар, детективов и классического европейского сюрреализма, а сериал «Твин Пикс» о расследовании убийства старшеклассницы Лоры Палмер вошел в историю мирового кинематографа. В 2007 году издание The Guardian назвало Линча «самым важным кинорежиссером нынешней эпохи».