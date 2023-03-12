Пять лет без Олега Табакова

12 марта 2018 года в возрасте 82 лет скончался Олег Павлович Табаков. Актер и режиссер, народный артист СССР родился 17 августа 1935 года в Саратове, с юных лет стремился попасть в театр. В 1953 году поступил в Школу-студию МXАТ, где в 1956 году стал одним из основателей Студии молодых актеров — будущего театра «Современник».

Табаков дебютировал на сцене в роли студента Миши в спектакле «Вечно живые», был одним из ведущих артистов «Современника», а в 1971-1976 годах — его директором.

Олег Табаков также был художественным руководителем МХТ им. А. П. Чехова, основал Летнюю школу имени К. С. Станиславского в Бостоне и выступил создателем и художественным руководителем и театра «Табакерка».

В театре, кино и на телевидении Олег Табаков сыграл около 200 ролей. Он запомнился зрителям ролями в телесериале «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Полеты во сне и наяву», «Мэри Поппинс, до свиданья!», «Человек с бульвара Капуцинов», «Ширли-Мырли» и многих других. Табаков также озвучивал анимационные фильмы, в том числе кота Матроскина в мультфильме «Трое из Простоквашино».

Табаков — обладатель множества государственных наград. На его счету Государственная премия СССР и России, ордены «За заслуги перед Отечеством» II и I степени, премия Президента РФ в области литературы и искусства, премии «Золотой овен» и «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и многие другие.