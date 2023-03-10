Супермодель из 90-х. Еве Герциговой – 50

10 марта исполняется 50 лет чешской топ-модели и актрисе Еве Герциговой. Она родилась в 1973 году в городе Литвинов в Чехословакии. В 17 лет поехала на каникулы в Прагу и по совету близкой подруги пошла на конкурс парижского модельного агентства Madison, где прошла отборочный тур.

Первых успехов Ева добилась уже в 1989 году, когда заключила контракт с L`Oreal на рекламу Studio Line. С ней работали известные фотографы. Но настоящая слава пришла к Герциговой после подписания контракта с популярной маркой белья Wonderbra. Ева также пробовала силы в кино.

Ева была замужем за ударником группы «Bon Jovi» Тико Торресом, а с 2002 года состоит в фактическом браке с бизнесменом Грегорио Марсиай. У пары трое сыновей. Герцигова любит совершать конные прогулки с фотокамерой и готовить (предпочитает чешскую кухню). Среди увлечений — лепка из глины различной посуды и сувениров.

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