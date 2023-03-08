08 марта 2023, 08:41
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Гора презервативов и ипподром вместо подиума: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Марафон Недель моды подошел к концу — отгремели показы в Милане и Париже. Креативный директор Diesel Глен Мартенс решил, что sex still sells, и устроил шоу на фоне горы с двумя сотнями тысяч пачек презервативов. Во время показа Stella McCartney модели дефилировали вместе со скакунами по ипподрому вместо подиума, а в шоу Coperni компанию манекенщицам составили роботы. Ирина Шейк приняла участие в семи показах — а Белла Хадид не была замечена ни на одном.
Подробнее — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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На показе Diesel в Милане модели дефилировали под стоны на фоне горы из двух сотен тысяч пачек с презервативами
Все внимание на показе Fendi привлекли брюки с воланом, имитирующем юбку
Главными трендами сезона осень-зима 2023/2024, если верить креативному директору Roberto Cavalli Фаусто Пульизи, станут кожаный пэтчворк, анималистика и бохо
Раф Симонс и Миучча Прада решили не изменять себе — во главе угла были сдержанные и интеллектуальные образы. Главным акцентом в макияже стали цветные ресницы
Показ коллекции Prada осень-зима 2023/2024
Показа Blumarine проходил на фоне огромного горящего логотипа бренда. На моделях были представлены юбки-дубленки, ремни на топах, платья с драпировкой
На показе Moschino смотреть нужно было не только на одежду, но и на прически — высокие и залакированные
Gucci представил переходную коллекцию — уже без Алессандро Микеле, но еще не с Сабато де Сарно. Бренд вдохновился архивными коллекциями времен Тома Форда и сделал акцент на голых платьях и топах, меховой обуви и шапках, цветных колготках
Показ коллекции Gucci осень-зима 2023/2024
Показ коллекции Gucci осень-зима 2023/2024
В коллекцию Ferragamo вошли «голые» платья, леопардовые шубы и сумки причудливых форм
Главной звездой шоу Dolce&Gabanna стала дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя. Дева вышла на подиум в полупрозрачном платье, состоящем из корсета и тюля
На показе Sunnei модели прыгали в толпу, как настоящие рок-звезды
«Идея заключалась в том, чтобы воссоединить Италию через ее историю», — объяснил креативный директор Bottega Veneta Матье Блази. Натуральные цвета, игра с фактурами и кожа — такой получилась его новая коллекция
Показ коллекции Bottega Venetta осень-зима 2023/2024
Во время показа AVAVAB одежда и обувь моделей разваливалась прямо на подиуме, а под конец шоу рухнули и декорации
3 февраля не стало Пако Рабана. Чтобы почтить его память, креативный директор Paco Rabanne Жюльен Доссен одел моделей в знаменитые «кольчуги» и платья с изображением картин друга модельера Сальвадора Дали
Показ Kimhekim закрыла модель в «платье» из жемчужных нитей — его распустили прямо на подиуме
Вместе с моделями в показе Coperni приняли участие роботы — один из них даже раздел модель Рианн ван Ромпей прямо на подиуме
Вдовец Вивьен Вествуд Андреас Кронталер посвятил новую коллекцию Vivienne Westwood своей покойной супруге. Макияж моделей был вдохновлен образами, которые в разные годы создавала себе сама Вивьен. Закрыла показ ее внучка Кора Корр
Дизайнер Андреас Кронталер позирует с моделью Коррой Кор во время показа коллекции Vivienne Westwood осень-зима 2023/2024
Дизайнер Стелла Маккартни провела показ в конюшне — первыми на имитированным подиум-ипподром вышли дрессированные скакуны
Показ коллекции Stella McCartney осень-зима 2023/2024
Показ Louis Vuitton стал одним из самых обсуждаемых еще до своего начала — в тизере усмотрели поддержку специальной военной операции России на Украине из-за триколора и буквы «V»
Pierre Cardin вернулись на подиум — этот показ стал для бренда первым за последние 13 лет
Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия устроил первый показ после «отмены» Дома из-за рекламы с участием детей и БДСМ-атрибутикой и отказался от чрезмерной эпатажности
В показе Schiaparelli приняла участие Ирина Шейк. Россиянка вышла на подиум в золотом пуховике, который Ксения Собчак назвала «самым роскошным пуханом, что она видела»
Виктория Бекхэм провела свой второй показ в Париже. Поддержать экс-солистку Spice Girls пришли ее муж-футболист Дэвид, сыновья Бруклин и Круз, дочь Харпер, а также невестка Никола Пельтц
На двух показах в рамках Недели моды в Париже была замечена дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся. Модель дефилировала на шоу Weinsanto и Elie Saab
52-летняя Наоми Кэмпбелл вышла на подиум в «голом» платье во время показа Off-White. Лица, волосы, одежду моделей украшали шестеренки
Показ коллекции Off-White осень-зима 2023-2024 прошел вокруг большого стеклянного шара, имитирующего планету
В новую коллекцию Loewe вошли будто платья с градиентом, кожаные комплекты и сапоги-брючины
Показ коллекции Loewe осень-зима 2023/2024
На показе Vaquera бал правили оголяющие грудь платья на одно плечо, «рыболовные сети» и знаменитые благодаря Жану-Полю Готье и Мадонне bullet bra
На показе Courreges модели дефилировали по подиуму, не выпуская из рук телефоны
На показе Givenchy было все — от топов-кольчуг, надетых на голое тело, до многослойных образов с дубленками поверх худи и рубашек
Показ коллекции Givenchy осень-зима 2023/2024
Тема пуховиков была раскрыта на показе Rick Owens
Comme des Garsons вывел на подиум моделей в платьях с кринолином и головных уборах в духе эпохи Возрождения
Пьерпаоло Пиччоли сделал ставку на preppy — на показе Valentino галстуки сочетали со «школьной формой» и «голыми» платьями
Показ Miu Miu открыла Миа Гот в прозрачной юбке и торчащих из-под нее колготках. А закрыла Эмма Коррин — в расшитых золотыми пайетками трусах
Показ коллекции Miu Miu осень-зима 2023/2024