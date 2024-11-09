Российская теннисистка проиграла в полуфинале Итогового турнира

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, которая выступает вместе с тайванькой Чжань Хаоцин, проиграла в полуфинале Итогового теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде чешке Катержине Синяковой и американке Тейлор Таунсенд.

Встреча, которая продолжалась 1 час 30 минут, завершилась в двух сетах с результатом 0:6, 6:7 (5:7). Россиянка и тайванька не выполнили подачи навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали два брейк-поинта из трех. На счету пары Синякова/Таунсенд три эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 15.

В решающем матче представительницы Чехии и США сыграют с канадкой Габриэлой Дабровски и новозеландкой Эрин Рутлифф, которые обыграли пару Николь Меличар (США)/Эллен Перес (Австралия) — 7:6 (9:7), 6:1.

Действующими победительницами этого турнира являются россиянка Вера Звонарева и Лаура Зигемунд из Германии.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Ранее Кудерметова назвала мужа ослом во время матча на турнире в Китае.