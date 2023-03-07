Как живут блогеры Чекалины: первые фото с обысков в загородном доме

Следственный комитет провел обыск в доме одной из богатейших блогерок России – Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. В отношении нее и ее мужа возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

У Чекалиной есть особняк площадью 400 квадратных метров в коттеджном поселке «Ильинка» в Красногорске. Известно, что похожий дом без отделки сейчас там стоит не менее 30 млн рублей.

В гараже стояли Tesla и Mercedes-Benz Gelendwagen, а в самом доме нашли крупные суммы денег, ювелирные украшения.

По версии Forbes, Чекалина занимает седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых инстаблогеров страны. В 2021 году ее доходы оценивались выше 700 млн рублей. За одну рекламную интеграцию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раньше она брала от 1 до 3 млн рублей.

Как выглядит дом семьи Чекалиных — в фотогалерее «Газеты.Ru»