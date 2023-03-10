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«Я не понимала, что привлекательна». Шэрон Стоун — 65

10 марта 65-летие отмечает американская актриса, продюсер и бывшая модель Шэрон Стоун.

Она дебютировала в незначительной роли в фильме Вуди Аллена «Воспоминания о звездной пыли». Затем актрисе доставались второстепенные роли в лентах «Непримиримые противоречия» и «Копи царя Соломона». Она также сыграла подругу Стивена Сигала в фильме «Над законом», женщину Арнольда Шварценеггера в ленте «Вспомнить все» и даму Сильвестра Сталлоне в «Специалисте».

Всемирную известность Стоун принес «Основной инстинкт» Пола Верховена. Сама Стоун вспоминала, что «не понимала, что привлекательна, до тех пор, пока не посмотрела «Основной инстинкт» со своим участием.

Далее последовала главная роль в «Щепке», где актриса сыграла жертву маньяка. А в 1995 году она появилась в «Казино» Мартина Скорсезе. За эту роль она была удостоена «Золотого глобуса» и получила единственную в карьере номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

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