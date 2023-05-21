Психонавт и внук француженки: Ноэлю Филдингу — 50

Сегодня 50-летие празднует английский актер-комик Ноэль Филдинг, известный благодаря сериалу «Майти Буш».
Карьеру юмориста он начал в стенд-апе в конце 1990-х, а первую роль сыграл в сюрреалистическом телесериале «Газ» в 1997 году. Спустя год Филдинг познакомился с Джулианом Бэрреттом – тот предложил Ноэлю создать творческий дуэт, находясь под впечатлением от выступления Филдинга на сцене. Спустя некоторое время в ходе первого совместного выступления возникли и персонажи будущего «Майти Буш» — работники зоопарка, жовиальный бонвиван Винс Нуар, которого играл Ноэль Филдинг, и занудный фанат джаза Говард Мун (его играл Бэрретт).
Вскоре они встретили комика Рича Фулчера, и начали втроем играть спектакли «Майти Буш». Вскоре Филдинг, Бэрретт и Фулчер стали выступать с «Майти Буш» на радио, а оттуда в 2004 году перекочевали в телевизор. Шоу с самого начала имело статус культового. Всего вышло три сезона по 20 эпизодов в каждом.
Кроме участия в шоу «Майти Буш» Ноэль Филдинг, согласно его собственным рассказам, известен как внук француженки, психонавт, живописец-любитель, почетный магистр искусств, бас-гитарист и диджей.
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