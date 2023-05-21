Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Психонавт и внук француженки: Ноэлю Филдингу — 50

Сегодня 50-летие празднует английский актер-комик Ноэль Филдинг, известный благодаря сериалу «Майти Буш».

Карьеру юмориста он начал в стенд-апе в конце 1990-х, а первую роль сыграл в сюрреалистическом телесериале «Газ» в 1997 году. Спустя год Филдинг познакомился с Джулианом Бэрреттом – тот предложил Ноэлю создать творческий дуэт, находясь под впечатлением от выступления Филдинга на сцене. Спустя некоторое время в ходе первого совместного выступления возникли и персонажи будущего «Майти Буш» — работники зоопарка, жовиальный бонвиван Винс Нуар, которого играл Ноэль Филдинг, и занудный фанат джаза Говард Мун (его играл Бэрретт).

Вскоре они встретили комика Рича Фулчера, и начали втроем играть спектакли «Майти Буш». Вскоре Филдинг, Бэрретт и Фулчер стали выступать с «Майти Буш» на радио, а оттуда в 2004 году перекочевали в телевизор. Шоу с самого начала имело статус культового. Всего вышло три сезона по 20 эпизодов в каждом.

Кроме участия в шоу «Майти Буш» Ноэль Филдинг, согласно его собственным рассказам, известен как внук француженки, психонавт, живописец-любитель, почетный магистр искусств, бас-гитарист и диджей.

Картина дня
Военная операция на Украине. День 452-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 452-й день
«А у нас гуляночка». В песне Верки Сердючки услышали «недопустимое»
Мэр Краснодара поручил проверить все караоке-клубы из-за песни Верки Сердючки
Как детей: какую фразу использовал Байден, чтобы осадить навязчивых журналистов
Байден призвал журналистов «быть потише» из-за вопросов о возможном дефолте США
Зеленский подтвердил потерю Бахмута
Замминистра науки и высшего образования РФ Кучеренко скончался в самолете
Канцлер ФРГ Шольц не рассчитывает на скорое вступление Украины в НАТО
Путин поздравил российских военных с успешной операцией по взятию Артемовска
Новости и материалы
Число жертв в результате давки на футбольном стадионе в Сальвадоре возросло до 12
Дептранс призвал водителей Москвы соблюдать внимательность и осторожность из-за непогоды
В Подмосковье тело школьника нашли в сгоревшем сарае
Глава Нацкомиссии Украины: тарифы на электроэнергию в стране могут вырасти вдвое
Экс-игрок ЦСКА Корнаухов назвал матч со «Спартаком» главным дерби России
Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине
Клинтон назвала Путина «сложным, самовлюбленным» человеком
Байден пригласил лидеров Японии и Южной Кореи на трехстороннюю встречу в США
ТАСС: сильный смог и запах гари наблюдаются в Екатеринбурге
Мужчина избил 10-летнего мальчика на детской площадке
Зеленский принял участие в рабочей сессии по Украине в рамках саммита G7 в Хиросиме
Экс-чемпион мира Рой Джонс назвал ничью справедливым итогом поединка Хейни и Ломаченко
La Repubblica: Моуринью близок к подписанию контракта с «ПСЖ»
РИА Новости: цены на коксующийся уголь в России взлетели на 30% вслед за мировыми
На Канарских островах нашли мертвого британского туриста
Украинский клуб «Карпаты» осудил игроков «Барселоны» за обращение к российским болельщикам
Более девяти машин попали в аварии на свердловской трассе из-за дыма от пожаров
Экс-канцлера ФРГ Шредера не пригласили на юбилей его партии
Все новости
Владимир Трегубов
Жизнь взаймы
О том, как заставить деньги всего мира работать на экономику США
«Всегда любил раздеваться»: примерные семьянины, которые раньше танцевали стриптиз
Юлия Такшина и еще трое знаменитостей, которые танцевали стриптиз в начале карьеры
«Подруга выгнала меня со дня рождения, потому что я пришла с детьми»
Домохозяйка из Обнинска – о финале дружбы
Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways из-за полетов в Россию
Зурабишвили называла рейсы из России «нежелательными»
В России сообщили о взятии Бахмута. На Украине это отрицают
РИА Новости: российские силы полностью взяли Бахмут под контроль
Реформа питерской полиции, новые злодеи и уникальный экшен: каким будет фильм «Майор Гром: Игра»
Стали известны подробности сюжета новой части «Майора Грома»
Лучшие фотографии недели
«Зеленский должен взять на себя больше ответственности». В Польше призвали Киев извиниться за Волынскую резню
МИД Польши предложил Зеленскому от имени Украины извиниться за Волынскую резню
«Вы можете быть опасны для детей». Почему автора рассказа ужасов уволили из детского сада
Автор рассказа ужасов Анна Елькова раскрыла подробности ее увольнения из детского сада в Москве
В Киеве рассчитывают на «очень важные решения» саммита G7
Bloomberg: в Бразилии увидели «ловушку» во внезапном визите Зеленского на саммит G7
Как уничтожить Patriot. Опыт Вьетнамской войны
Поможет ли опыт Вьетнамской войны защитить комплексы ЗРК Patriot от удара
«Придется столкнуться с трудностями». Global Times рассуждает, как Пекин может помирить Москву и Киев
GT: Запад готовит почву для переговоров с Россией, не веря в военный успех Украины
«Наш подход к предоставлению вооружений отвечает потребностям конфликта»
США заявили, что в ближайшие месяцы определят с союзниками сроки передачи F-16 Украине
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях