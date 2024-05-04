Крики слышал весь этаж: СК расследует дело об истязаниях пациентов рехаба в Ессентуках СКР возбудил дело об истязании пациентов в реабилитационном центре в Ессентуках

В реабилитационном центре «Здоровый Кавказ» в Ессентуках скончался 30-летний пациент Артем Х., страдавший от наркотической зависимости. По предварительной информации, смерть наступила в результате сердечной недостаточности. Супруга пациента утверждает, что мужа пытали, избивали, а после «завернули в ковер», несколько суток не давали пить и есть и «прыгали по сломанным ребрам». СК России возбудил дело по статье об истязании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело после появления в СМИ публикаций о пытках в отношении пациентов реабилитационного центра «Здоровый Кавказ» в городе Ессентуки.

«По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю Игоря Иванова по данному факту в следственном отделе по городу Пятигорск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание)», — говорится в сообщении СКР.

Смерть пациента

Следователи проводят проверку по факту смерти одного из пациентов. «По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечной недостаточности», — отмечается в пресс-релизе.

Точную причину гибели установят позже.

2 мая местное издание NewsTracker опубликовало материал о смерти 30-летнего уроженца Зеленокумска Артема Х., страдавшего от наркотической зависимости и проходившего реабилитацию в этом центре. Смерть наступила 29 апреля, говорится в статье.

Супруга мужчины Мария сообщила журналистам, что на его теле обнаружили множество ран, кровоподтеков и ссадин, также есть переломы. Она предполагает, что ее мужа «завернули в ковер» в качестве наказания и он задохнулся.

«Проходит минут десять, и он начинает желтеть»

По словам Марии, рехаб «Здоровый Кавказ» — это учреждение закрытого типа, а находящихся там никогда не выпускают на улицу. «Две недели я видела Артема только в окошко. Мы перемахивались, сердечки друг другу показывали. Он был жив и здоров», — рассказывает она.

Семья нашла очевидцев, которые рассказали, что пятеро пациентов решили бежать из центра и в своей комнате стали подпиливать решетки. Артем Х. был в их числе. Позже он якобы передумал и сам рассказал администрации о плане побега.

По словам Марии, утром следующего дня сотрудники реабилитационного центра пришли за Артемом и его соседом, подняли обоих на первый этаж, где начались издевательства. Мужа женщины якобы избили железной шваброй, сломав ребра и нос, и оставили на 3-4 часа «купаться» в ледяной воде, а после бросили, обернув ковром и замотав скотчем.

Очевидцы рассказали, что крики Артема слышал весь этаж. Он лежал завернутый в ковер не менее двух дней. Когда обмотанный вокруг ковра скотч был ослаблен, он попытался выбраться наружу, но снова был избит.

«Они прыгали по сломанным ребрам, били по голове, ногам. Ему даже воды не приносили. У него кровь в носу запеклась. Артем кричал, что не может дышать. А потом ему засунули кляп. Проходит минут десять, у него закатываются глаза, и он начинает желтеть», — говорит пациентка рехаба, с которой связалась семья Артема.

Мужчине попытались сделать искусственный массаж сердца, а позже вызвали местного медика, который уже ничем не мог помочь. Очевидцы утверждают, что администрация, прежде чем вызвать полицию, вывезла в другое учреждение всех свидетелей и сняла все камеры наблюдения из комнат.

Семье покойного сообщили, что «парню стало резко плохо, его вывели на улицу, незамедлительно вызвали скорую, но спасти не удалось». Родственники отказываются верить в версию о сердечной недостаточности и боятся, что дело замнут.

«Мы сразу поехали в Пятигорск. Там уже были следственные органы, полиция, медики, и нас не пускали. <...> Артем весь избитый был: в ссадинах, шишках, гематомах. Он не просто поломанный лежал, я не знаю, чем они били, но такое ощущение, что его просто разрубили», — вспоминает Мария.

«Мы хотим справедливости, чтобы причастные люди понесли заслуженное наказание по закону и совести», — заключает она.