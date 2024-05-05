В храме Гроба Господня задержали греческого полицейского

Сотрудники израильской полиции насильно задержали греческого полицейского из охраны генконсула Греции, находившегося в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время церемонии снисхождения Благодатного огня. Об этом сообщил информационный портал neostrategy.gr.

Сообщается, что израильские полицейские насильно вывели из храма мужчину. В МИД Греции заявили о расследовании обстоятельств произошедших.

«Арест произошел на глазах у сотен паломников, а также греческой делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Йоргосом Коцирасом», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого суд Афин полностью оправдал греческого журналиста Димитриса Аликакоса, который раскрыл тайну схождения благодатного огня. Он написал об этом книгу и разместил на YouTube видео, где Архиепископ Исидор — хранитель и настоятель Храма Гроба Господня в Иерусалиме, который ежегодно участвует в этой церемонии, признается, что это он зажигает благодатный огонь. Пять последних лет журналист судился с Иерусалимским патриархатом.

Ранее в Афинах 150 болельщиков напали на полицейских.