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Жителя Тайшета, натравившего ротвейлера на ребенка, отправили в СИЗО

В Иркутской области арестован мужчина, натравивший собаку на ребенка

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Тайшете суд арестовал местного жителя, который натравил домашнего ротвейлера на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области в Telegram-канале.

Городской суд Тайшета отправил в СИЗО на два месяца 34-летнего мужчину, который спустил с цепи ротвейлера и натравил собаку на полуторагодовалую девочку. Возбуждено уголовное дело о покушении. Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 3 мая. Мать с полуторагодовалой дочерью находилась в гостях у знакомого. Во время застолья между россиянами завязалась драка. После конфликта женщина вывела ребенка на веранду и стала вызывать такси. В этот момент хозяин дома спустил с цепи ротвейлера и натравил на девочку, после чего стал избивать ее мать. Россиянке удалось вырваться, схватить девочку и на подъехавшем такси отправиться в больницу.

Ранее россиянин открыл огонь по дому соседа из-за его агрессивной собаки.

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