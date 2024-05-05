Жителя Тайшета, натравившего ротвейлера на ребенка, отправили в СИЗО

В Тайшете суд арестовал местного жителя, который натравил домашнего ротвейлера на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области в Telegram-канале.

Городской суд Тайшета отправил в СИЗО на два месяца 34-летнего мужчину, который спустил с цепи ротвейлера и натравил собаку на полуторагодовалую девочку. Возбуждено уголовное дело о покушении. Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 3 мая. Мать с полуторагодовалой дочерью находилась в гостях у знакомого. Во время застолья между россиянами завязалась драка. После конфликта женщина вывела ребенка на веранду и стала вызывать такси. В этот момент хозяин дома спустил с цепи ротвейлера и натравил на девочку, после чего стал избивать ее мать. Россиянке удалось вырваться, схватить девочку и на подъехавшем такси отправиться в больницу.

Ранее россиянин открыл огонь по дому соседа из-за его агрессивной собаки.