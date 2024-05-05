Глава МИД Финляндии обвинила Россию в причастности к помехам GPS

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о причастности России к помехам GPS в районе Финского залива. Об этом сообщает Yle.

Дипломат утверждает, что проблемы в работе системы участились после начала военной операции России на Украине. Кроме того, по словам Валтонен, «масштабы помех во многом изменили свою форму».

В марте агентство транспорта и связи Traficom сообщало, что за прошедший год количество заявлений о нарушении работы GPS выросло в несколько раз.

В конце апреля самолет авиакомпании Finnair, летевший из Хельсинки, не смог приземлиться в аэропорту Тарту из-за помех в работе GPS и вернулся обратно в Финляндию. После этого министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии поспtшили обвинить Россию в том, что она подавляет работу навигационной системы и мешает авиасообщению в районе Балтийского моря.

Накануне сообщалось, что пентагон выделяет $23,5 млн на средства борьбы с глушилками GPS-сигнала на Украине.

Ранее самолет министра обороны Британии лишился навигации над Калининградом.