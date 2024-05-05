Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Финляндии обвинила Россию в причастности к помехам GPS

Yle: в районе Финского залива начались сбои в работе GPS, власти обвиняют Россию

close
100%
Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о причастности России к помехам GPS в районе Финского залива. Об этом сообщает Yle.

Дипломат утверждает, что проблемы в работе системы участились после начала военной операции России на Украине. Кроме того, по словам Валтонен, «масштабы помех во многом изменили свою форму».

В марте агентство транспорта и связи Traficom сообщало, что за прошедший год количество заявлений о нарушении работы GPS выросло в несколько раз.

В конце апреля самолет авиакомпании Finnair, летевший из Хельсинки, не смог приземлиться в аэропорту Тарту из-за помех в работе GPS и вернулся обратно в Финляндию. После этого министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии поспtшили обвинить Россию в том, что она подавляет работу навигационной системы и мешает авиасообщению в районе Балтийского моря.

Накануне сообщалось, что пентагон выделяет $23,5 млн на средства борьбы с глушилками GPS-сигнала на Украине.

Ранее самолет министра обороны Британии лишился навигации над Калининградом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами