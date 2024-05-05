В Германии заявили, что планы нанести удар по авиаперевозкам в РФ провалились

Планы Запада нанести удар по отрасли авиаперевозок в России с помощью санкций провалились. К такому выводу пришли авторы статьи Die Welt.

«Ключевые санкции Запада против России не возымели действия. Гражданский воздушный транспорт в стране продолжает функционировать», — пишет издание.

Как отметили в издании, в 2022 году многие самолеты простаивали на земле, но уже в прошлом году количество рейсов увеличилось примерно на 20 тысяч, достигнув 1,28 миллиона.

До этого сообщалось, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США добавило в антироссийский санкционный перечень две компании, три самолета и директора авиационной госкомпании «224-й летный отряд» Владимира Михейчика.

Американские чиновники уточнили, что под ограничения подпали учебный центр Вооруженных Сил РФ — Ашулукский полигон (Астраханская область), Владимирский Перспективный военно-исследовательский комплекс (Астраханская область), самолеты моделей Ил-76МД, Ан-124 и Ил-76.

Ранее стало известно, сколько РФ потеряла самолетов из-за санкций.