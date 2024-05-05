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Тысячи онлайн-встреч минобороны Германии были в открытом доступе. Власти проверяют утечки

Тысячи онлайн-совещаний бундесвера месяцами были в открытом доступе

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Global Look Press
Информация о тысячах онлайн-совещаний министерства обороны Германии несколько месяцев была в открытом доступе в интернете. Брешь обнаружили на платформе WebEx, общаясь через которую высокопоставленные офицеры бундесвера уже становились жертвами «прослушки» и «слива» секретных разговоров об ударе немецкими ракетами по Крымскому мосту.

Информация о более 6 тыс. видеосовещаний министерства обороны Германии (бундесвер) несколько месяцев была в открытом доступе на платформе WebEx, где они проводились, сообщает немецкий журнал Focus со ссылкой на расследование газеты Die Zeit. Ежемесячно бундесвер проводит там около 45 тыс. встреч. 3 мая минобороны решило временно перестать пользоваться платформой и отключило все свои аккаунты.

WebEx — облачный сервис от Cisco Systems для проведения конференций и онлайн-совещаний с аудио- и видеосвязью, а также инструментами совместной работы над документами. Поддержка аудиосвязи осуществляется как с помощью VoIP, так и обычного телефона.

Некоторые встречи минобороны были «конфиденциальные», что не помешало их обнаружить. Расследование выявило легкий поиск онлайн-комнат, где проводились эти встречи. Номера комнат были расположены в последовательном числовом порядке, поэтому их было легко найти каждому.

Пользователи могли видеть названия, сроки и приглашенных лиц на онлайн-конференции. Одна из них называлась «Контрольный этапный план TAURUS и его доработка», и, как полагает Die Zeit, она касалась крылатых ракет TAURUS. Еще одна встреча, запланированная на конец мая, называется «Цифровое поле боя» и имеет пометку «Секретная информация — только для служебного пользования».

Кроме того, легко можно было найти личные переговорные комнаты членов минобороны, некоторые из которых даже не были защищены паролем. Переговорные комнаты — это видеоконференции, ссылки на которые постоянны и к которым часто можно получить доступ в любое время.

Журналисты смогли найти и проникнуть в переговорную комнату главы ВВС Германии Инго Герхарца. Он был участником разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, который в этом году «слили», как считают в ФРГ, российские спецслужбы.

Теперь в Германии выясняют, привели ли бреши в безопасности WebEx к этой утечке. До сих пор минобороны называло ее причиной незащищенное телефонное соединение.

«Правительство ФРГ изучает положение дел. Просим отнестись с пониманием, что в период расследования и в целях безопасности мы не предоставляем информацию об обстоятельствах коммуникации и используемых средствах связи», — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства ФРГ.

«Как будто Москва напрямую подключилась»

1 марта главред RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку записи разговора германских офицеров, которую ей передали «товарищи в погонах». На ней обсуждались возможные поставки Украине ракет Taurus и планы гипотетических атак на Крымский мост и склады боеприпасов. Участники беседы просчитывали варианты, как поддержать Киев, чтобы Германия не стала непосредственным участником конфликта.

Беседу вели командующий BBC Германии Инго Герхартц, начальник отдела операций и учений командования ВВС Франк Грефе, а также сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

Первоначальный анализ записи показал, что они разговаривали на платформе WebEx. Немецкие СМИ обращали внимание на качество опубликованной аудиозаписи, которая «звучит так, как будто Москва напрямую подключилась к конференц-связи».

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал утечку «очень серьезным вопросом», а министр обороны Борис Писториус заявил, что публикация разговора немецких офицеров является частью информационной войны, которую ведет Россия.

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