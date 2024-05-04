«Остановит убийства»: Трамп придумал, как помирить Россию и Украину

Дональд Трамп разработал план урегулирования конфликта на Украине, но не расскажет его до президентских выборов в США, запланированных на ноябрь. Ранее он уже говорил, что в случае своего избрания главой государства закончит боевые действия за 24 часа – тогда Трамп пояснял, что планирует одновременно надавить на Москву и Киев. В Кремле заявляли, что американскому лидеру действительно под силу быстро завершить конфликт, а в Киеве к высказываниям Трампа отнеслись настороженно.

У экс-президента США Дональда Трампа есть подробный план решения конфликта на Украине, но политик не раскроет его как минимум до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября, рассказал близкий к нему источник британской газеты The Daily Telegraph.

«План есть, но он не собирается обсуждать его с кабельными новостями, потому что тогда исчезнут все рычаги воздействия», — пояснил собеседник издания.

Трамп хочет завоевать голоса избирателей, которые выступдают за мирный исход конфликта между Москвой и Киевом. Пока что кандидат в президенты планирует просто подчеркивать, что именно он способен «прекратить войну».

«Это наклейка на бампер: «Трамп остановит убийства», — описал линию предвыборной компании источник газеты.

Ранее экс-президент уже говорил о своем желании прекратить гибель людей «из-за этой нелепой войны».

Если Трамп выиграет выборы, он также заставит союзников по НАТО увеличить расходы на оборону, отмечает Telegraph. Речь идет о том, чтобы европейские страны тратили в этой сфере до 3% своего ВВП (тогда как они до сих пор не могут достичь потолка в 2%). Кроме того, республиканец полагает, что государства не должны засчитывать в этот показатель средства, которые потрачены не на себя, а на военную поддержку ВСУ.

«Бывший президент считает, что членам альянса следует предложить внести больший вклад в коллективную оборону в свете угроз со стороны России и Китая», — пояснила газета.

По данным издания, на мнение Трампа повлиял президент Польши Анджей Дуда. Они встречались в апреле, а Дуда публично заявлял, что все страны НАТО должны поднять оборонные расходы до 3% ВВП, чтобы показать Москве боеспособность альянса.

Решу за 24 часа: что говорил Трамп об украинском конфликте

Политик неоднократно утверждал, что ему под силу быстро закончить противостояние на Украине. Как описывал сам Трамп, для этого надо одновременно надавить на украинского лидера Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

«Я бы сказал Зеленскому — вы должны договориться. Я бы сказал Путину — если вы не договоритесь, мы дадим ему [Зеленскому] больше, чем они когда-либо получали. И все, война закончится», — пояснял Трамп.

Такая позиция не значит «поддаться Украине или дать Путину все, что он хочет», разъяснял источник из окружения Трампа. Однако Трамп допускал, что Украине придется пожертвовать частью территории.

При этом бывший президент отмечал, что у него очень хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским, и он отлично знает этих людей. Вернувшись в Белый дом, Трамп на следующий же день свяжется с обоими и начнет организовывать переговоры, обещал источник из его круга. Сам Трамп настаивал, что способен завершить конфликт всего за сутки.

В Кремле заявляли, что Белый дом действительно может положить конец боевым действиям благодаря влиянию на Киев.

«Теоретически господин Трамп недалек от правды: президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может сделать это очень быстро <...> Достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона — и все это можно завершить. Конечно, не за день, не за два. Но ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона», — пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

При этом Песков неоднократно обращал внимание на то, что ситуация на Украине — это слишком сложная проблема для решения за одни сутки.

В Киеве же к заявлениям Трампа отнеслись скептически и с опаской.

«То есть он говорит, что будет самостоятельно принимать решения <...> без обеих сторон, то есть без нас [Украины]», — возмущался Зеленский.

Президент Украины предположил, что Трамп будет продвигать свою позицию, даже если она не пойдет на пользу Украине. Как признавался Зеленский, это его «немножечко» беспокоит. Украинский лидер также приглашал Трампа в Киев, чтобы тот объяснил свои идеи по достижению мира. Однако республиканец отказался. Он пояснил, что такой визит был бы неуместен. Поездка может создать конфликт интересов внутри США, ведь пока с Киевом ведет дела администрация президента Джо Байдена.