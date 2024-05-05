Россиянам напомнили о штрафах за неправильную организацию места для шашлыков

В вопросе допустимости приготовления шашлыков и пикников стоит начать с изучения основных запретов, установленным законом. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Константин Ящук.

«В частности, разведение огня и установка мангала в любом случае запрещены: в парках, скверах, городских садах, если там нет оборудованных площадок для мангалов; у гаражей, во дворах, на балконах и крышах многоквартирных домов; на террасах, верандах и в других помещениях; во дворе частного дома, на даче или в лесу, если там не оборудовано место для разведения огня», — объяснил он.

По словам адвоката, если мы говорим об установке мангала на собственном участке, то должны быть соблюдены следующие основные требования: мангал должен быть установлен не ближе 5 метров к постройкам и рядом не должно быть горючих предметов и мусора.

«При организации отдыха с мангалом или костром на природе появляются дополнительные ограничения. Со дня схода снега до начала осенних дождей или образования снежного покрова нельзя разводить костер и ставить мангал: в хвойных молодняках; на гарях; на участках поврежденного леса; в зонах залегания торфа; на не очищенных от остатков древесины лесосеках; в местах с подсохшей травой; под кронами деревьев», — рассказал специалист.

В других местах разводить огонь можно. Но расстояние от костра до лиственных деревьев должно быть минимум 30 м, а до хвойных — 100 м.

«Кроме указанных выше требований, власти отдельных регионов РФ могут устанавливать особый противопожарный режим. При таких ограничениях организация пикников с мангалом возможна исключительно в пикниковых зонах парков. В городах шашлык можно жарить исключительно на специально оборудованных площадках, которые, как правило, расположены в парках. Информацию о наличии и расположении специализированных площадок можно найти на сайтах администраций городов», — подчеркнул адвокат.

Минимальное наказание ждет граждан, которые нарушили требования пожарной безопасности на своем участке (ст. 20.4 КоАП), составит от 5000 до 15000 рублей.

«Ситуация усложняется, если нарушение требований пожарной безопасности зафиксировано в лесах (ст. 8.32 КоАП). В этом случае, размер ответственности увеличивается до 30 000 рублей в максимальном варианте. Еще больше придется отдать, если нарушение допущено в условиях особого противопожарного режима, при таких обстоятельствах штрафы увеличиваются почти вдвое. Если же возникают последствия в виде лесных пожаров, повреждения чужого имущества, летальных исходов, ответственность в виде штрафа вырастает до 60 000 рублей и уголовной ответственностью в виде лишения свободы», — резюмировал Ящук.

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