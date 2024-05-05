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Правительство призвало бороться с нелегальной занятостью в регионах

Кабмин РФ рекомендовал создать в регионах комиссии против нелегальной занятости

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Правительство РФ рекомендовало создать в российских регионах межведомственные комиссии по борьбе с нелегальной занятостью и утвердило положение об их деятельности. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предполагается, что комиссия в случае получения информации о нарушении трудовых отношений должна будет оповестить об этом территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости, который, в свою очередь, займется рассмотрением вопроса о проведении необходимых мероприятий.

В число нарушений, о которых полагается сообщать, также входит выплата месячной заработной платы работникам, полностью отработавшим за данный период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда, ниже установленного минимального размера оплаты труда.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ветераны специальной военной операции в будущем смогут проявить себя в образовании, структурах власти и прочих сферах занятости.

Среди мировых лидеров по женской занятости оказались Армения.

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