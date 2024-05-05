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В Конгрессе США нашли способ борьбы с пропалестинскими протестами

Axios: Конгресс США окажет давление на вузы для прекращения протестов

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Caitlin Ochs/REUTERS

Члены Республиканской партии, контролирующие Палату представителей Конгресса США, готовы усилить давление на руководство американских университетов с целью прекращения пропалестинских акций. Об этом заявил спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана), сообщает портал Axios.

«Они [меры] будут приняты для того, чтобы привлечь внимание руководителей университетов, а также для немедленного привлечения к ответственности», — сказал Джонсон, отметив, что будут приняты взвешенные меры.

По данным спикера, законодатели в нижней палате Конгресса в качестве рычагов давления рассматривают возможность отказа от налоговых послаблений, а также отзыв студенческих виз. Джонсон также заявил, что учащиеся, лояльные к радикальному палестинскому движению ХАМАС, «не имеют права» находиться в США.

В начале мая нижняя палата конгресса США приняла законопроект о борьбе с антисемитизмом, направленный против акций в поддержку Палестины, которые прокатились по Соединенным Штатам.

Ранее в США призвали выдворять студентов, участвующих в пропалестинских митингах.

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