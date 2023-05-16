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Как прошло открытие 76-го Каннского кинофестиваля

76-й Каннский фестиваль открылся 16 мая. Впервые за историю киносмотра его президентом стала женщина — продюсер из ФРГ Айрис Кноблох. Жюри возглавил шведский режиссер, двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» Рубен Эстлунд.

В программе в этот раз очень много фильмов, снятых режиссерами старшего поколения – классиками, уже имеющими не одну Каннскую награду. В основной конкурс попали ленты Уэса Андерсона, Аки Каурисмяки, Вима Вендерса, Катрин Брейя и других. Вне конкурса представлена картина «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе. Россия на киносмотре не представлена.

На церемонии открытия актеру Майклу Дугласу была вручена почетная «Золотая пальмовая ветвь» за выдающийся вклад в развитие кинематографа. «Этому фестивалю 76 лет, но мне еще больше», - пошутил 79-летний артист, получая награду.

Французские СМИ предупреждают, что кинофестиваль могут сорвать демонстранты, протестующие против пенсионной реформы. По расписанию смотр продлится до субботы, 27 мая.

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