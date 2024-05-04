Суд арестовал россиянку — лидера китайской тоталитарной секты. Что о ней известно В Москве суд арестовал главу запрещенной китайской секты «Фалуньгун» Миненкову

Суд в Москве арестовал лидера китайской секты «Фалуньгун» Наталью Миненкову, она останется под стражей почти на два месяца. По версии следствия, Миненкова организовывала работу ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа», признанной нежелательной в России еще в 2020 году. Женщину и еще троих адептов секты задержали 3 мая. Они заявляли, что «просто делают упражнения».

Тушинский суд Москвы арестовал Наталью Миненкову, обвиняемую по делу об организации деятельности китайской секты «Фалуньгун», также известной как «Фалунь Дафа» (признана в России нежелательной организацией и запрещена), передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Миненковой предъявили обвинение в организации деятельности нежелательной в РФ организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). На протяжении трех лет она совместно с другими людьми организовывала в Москве работу ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа», полагает следствие.

В частности, обвиняемая «осуществляла сбыт литературы нежелательных организаций», в том числе книги «Чжуань Фалунь» автора Ли Хунчжи (признана экстремистским материалом на территории России). Следствие раскрыло и точные даты функционирования секты — с 31 июля 2020 года по 22 октября 2023 года.

В зале суда Миненкова стояла в клетке, повернувшись спиной, и прятала лицо от камер.

Женщина останется под стражей как минимум до 27 июня. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Как отмечает Msk1.ru, Миненкова удалила почти все свои страницы в соцсетях. По имеющимся данным, женщина родилась в Калуге в 1977 году. Позже переехала в Москву и работала в стоматологической клинике.

Связь с Госдепом

3 мая в Москве задержали четырех адептов секты «Фалуньгун» по подозрению в связях с Госдепом США. При обысках у них в квартирах нашли запрещенную литературу, атрибутику и, как сообщает РЕН ТВ, «документы, подтверждающие связи с американским Госдепом».

Лидеры секты принимают активное участие в мероприятиях Госдепартамента США, заявляя об «убийствах последователей в Китае», отмечал телеканал.

Тогда же Shot сообщил о задержании самой Миненковой, утверждая, что остальные трое «пока» проходят свидетелями по делу. Один из адептов заявил, что ничего противоправного они не совершают, а «просто делают упражнения».

В апреле 2024 года под суд также попала жительница Пятигорска, которая вовлекала новых членов в секту, организовывала собрания и распространяла листовки.

Что такое «Фалуньгун»

Религиозное движение «Фалуньгун» (известно также как «Фалунь Дафа», Практика колеса закона) основано отставным китайским военным Ли Хунчжи в 1992 году. Соединяет в себе элементы буддизма, даосизма и традиционной оздоровительной практики цигун.

Основатель секты Ли Хунчжи заявляет, что его последователи смогут обрести состояние «молочно-белого тела», при котором человек перестает болеть. На следующем уровне «разумные сущности в теле человека» начинают проявлять активность, а в конце развивается двойник тела — «бессмертное дитя». Адепты Фалуньгун якобы могут развить в себе «любые сверхъестественные способности, существующие во Вселенной».

В 1996 году Ли Хунчжи пытался организовать государственный переворот в Китае, но попытка провалилась. Сам Ли эмигрировал в США, и Вашингтон отказывается выдать его Пекину.

Само движение было запрещено в КНР в 1999 году как тоталитарная секта. Несмотря на запрет, число последователей в Китае достигает нескольких миллионов.

В России деятельность движения «Фалуньгун» была признана нежелательной в 2020 году.

Весной прошлого года Госдепартамент США выпустил доклад о свободе вероисповедания в мире, в котором раскритиковал ограничения, которые устанавливают власти России и которые влияют на членов религиозных групп, находящихся в меньшинстве.

«Власти продолжали задерживать и обвинять в экстремизме свидетелей Иеговы (организация запрещена в России) и приверженцев исламского богослова Саида Нурси... Власти продолжали обыскивать и конфисковывать собственность членов религиозных групп, таких как сайентологи и «Фалуньгун», — говорилось в документе.