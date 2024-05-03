Кому сейчас в России нужны иностранные языки

В разгар праздников и традиционных шашлыков русские люди начинают строить планы. Не только же отдыхать.

Среди популярных целей вроде «похудеть к лету», «разбогатеть к весне» и «проснуться к понедельнику», толкаясь герундием в бок, торжественно и важно выступает благая цель «выучить английский» (ну или хотя бы сербский или болгарский, чтобы не так обидно было). Половина знакомых радостно постит свои успехи в языковых марафонах, оставшаяся половина вопрошает на всея соцсети: а надо ли оно или мы как-нибудь обойдемся?

И правда, а надо ли это вообще — в XXI веке знать иностранные языки?

Не «для работы», не «для ЕГЭ», не для «объясниться без картинок в меню», а вот прямо так ​​для себя, для радости в жизни, просто так?

Для меня как преподавателя ответ быстр и прост: не знать иностранного языка — значит, быть добровольно отрезанным от возможности повышать квалификацию, узнавать новое в своей профессии, не иметь возможности понять данные современных исследований. «Все флаги будут в гости к нам» — фраза красивая, но, увы, не всегда работающая, если вы обнаружили себя пополудни, скажем, в Уганде.

«Надо будет — найму толмача». Это слишком частый ответ на вопрос: «А почему ты не знаешь ни одного иностранного языка-то, имея все возможности изучить хотя бы плохонький, но один?» Действительно, раньше у переговорщиков средней руки срабатывало правило «надо просто все изложить переводчику, а дальше оно уж там само как-нибудь». Правда, и результата при таком подходе никто не гарантировал. А бывает ли иначе? Бывает. И очень даже часто.

Говорят, все новое — это давно забытое старое. Еще говорят, что Петр I, прорубив окошко влево, заставил всех учить иностранные языки и вообще всякие экспедиции в кругосветки посылал и мадагаскарами баловался. А «элита» должна была посылать своих детей учиться в разных университетах, для чего, конечно, требовалось знание не одного, а сразу нескольких иностранных языков и без всяких там переводчиков: на них казны не напасешься. Вернувшись домой, эти «дети элиты» образца XVIII века привезли в туеске и новую культуру общества — культуру изучения языков, чтения на разных языках и много чего еще. И после Петра Великого идея обязательного изучения языков не иссякла, а продолжила развиваться.

Если в петровские времена иностранные языки в их массовом изучении были во многом открытием, то в наше время это, скорее, обыденность.

Хотя нет, постойте. Иностранный язык — это всегда открытие. Открытие нового мира, культуры, науки для себя лично, в домашнем режиме и диванном стиле. Да и просто расширение возможностей для общения на планете, наконец. Ведь столько раз бубнили миру, что тот же Шекспир в оригинале сильно отличается от любого самого великолепного литературного перевода. И даже если усредненному зрителю с утонченным вкусом в целом на пальцах понятно, кто подставил Дездемону, то значит ли это, что этого пересказа сюжета без чтения оригинала будет достаточно, чтобы считаться интеллектуально развитым и культурным человеком XXI века?

Или же, как часто пишут в мамских пабликах, «я свое уж отчитала, книгов мне не нужно»? Правда, там обычно строчкой ниже следует нелогичный вопрос: «Почему ребенок не читает книги и не учит английский?»

Действительно, странно.

А нужно ли это — уметь читать произведения мировой литературы в оригинале? Этот вопрос, конечно, любой человек решает для себя сам, молча, наедине со своим самым строгим и не поддающимся коррупции критиком — собой.

Тут в памяти всплывают знакомые недоумевающие индусы, шокированные заявлениями в стиле «мне и одного языка на жизнь хватит». «Как?!» — всплеснут руками бывшие британские верноподданные. — В стране может быть только один используемый язык?» И что же это получается, совсем даже не надо учить остальные три сотни диалектов и языков соседних не то что государств, а просто областей, чтоб хотя бы понимать своих непосредственных соседей по району?

Правда, наряду с ними вспоминаются и уже ставшие критически русскоязычными Бали и Самуи, как и все еще не вышедшие из состава «русскоговорящих» Индонезия и Таиланд, не говоря уж о Сербии, Черногории и огромном пространстве стран Центральной Азии. Но исключения ведь на самом деле лишь усиливают правило, правда же?

Новый язык — это ведь и создание нового себя, своей новой идентичности, новой личной культуры. Мы — люди. Мы живем словами и буквами. Мы выражаем эмоции и решения ума словами и немножечко утренним горловым пением. Мы осознаем себя через язык. Мы же не норвежская лесная кошка, которая и не подозревает, что она мяукает исключительно на старонорвежском и дерет диван строгими рунами футарка. Изучая каждый новый язык, мы становимся еще чуть больше собой, раскрываем еще чуточку себя. И это не просто прекрасно. Это критически важно.

Можно учить язык с программой, можно живьем с преподавателем, с группой сочувствующих и приветствующих, можно с бумажным словариком, тщательно заводя туда иероглифы и прочие сигмы — дело полезное аж до медицинского уровня. Учишь новый язык, а получается такой почти что массаж мозга — ручной или аппаратный, с введением новых грамматик, звуков и букв прямо в серое вещество. Конечно, как водится, «ручной» метод изучения живее, машинный — ярче.

Впрочем, бывает по-разному. Злые языки говорят, что в некоторых равноудаленных от цивилизации странах Африки, в силу неграмотности населения и нежелания изучать какие-либо языки, кроме родного наречия, в анкетах просто рисуют картинки: поставьте галочку, если вы за слоника, зебру, льва или антилопу. И они ставят, так как подучить зулусский после школы не сложилось. Впрочем, это проблемы далеких голодающих африк — отмахнутся многие. А у нас есть и выбор школ, и возможности.

Так что выбор всегда за нами — учить языки и быть отлично образованной и хорошо интегрированной частью этой большой и интересной планеты, или… продолжать просить перевести с зулусского.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.