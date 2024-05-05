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Советник Байдена признал, что помощь США Украине не исключит прорывов России

Financial Times: Салливан признал, что помощь США Киеву не остановит Россию

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Evgen Kotenko/Global Look Press

Недавно одобренная Вашингтоном помощь Киеву не сможет помешать России добиться успехов на фронте. Соответствующее заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Financial Times.

«Салливан сказал, что он все еще ожидает «российских прорывов» на фронте «в предстоящий период», несмотря на новый пакет помощи США, одобренный в прошлом месяце», — говорится в материале.

При этом советник Байдена заявил, что Украина планирует перейти в наступление в 2025 году.

20 апреля палата представителей США одобрила проект о выделении помощи Украине на $60,64 млрд. В новый пакет войдут $23,2 млрд на восполнение военных запасов США, $13,8 млрд на закупку вооружений, $11,3 млрд на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Подробнее о вооружении, которое Штаты планируют поставить Украине, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США признали, что помощь Запада Украине не пугает Путина.

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