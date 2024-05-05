На Украине рассказали, что помогает избежать полного отключения элетричества

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что полного блэкаута в стране помогает избежать энергия солнца и ветра. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

По словам Галущенко, солнце и ветер — это тот ресурс, который появляется у Украины весной и летом.

«Это тот ресурс, который из-за географических и погодных условий очень ограничен зимой. Поэтому, безусловно, это помогает нам балансировать систему», — пояснил министр.

До этого национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщала, что на Украине фиксируется дефицит электроэнергии в вечерние часы пик из-за повреждений электростанций, в Харьковской и Днепропетровской областях действует режим ограничений.

Также в апреле в «Укрэнерго» заявили, что крупные промышленные регионы страны вынуждены сокращать производственные мощности из-за нехватки электроэнергии.

Ранее стало известно о катастрофическом положении украинской энергетики.