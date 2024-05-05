Российские истребители не дали украинской авиации взлететь с аэродромов

Российские многоцелевые истребители Су-30СМ во время патрулирования не дали авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) вылететь с аэродромов базирования. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, российская авиация отработала патрулирование и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации.

Российские истребители не дают авиации ВСУ взлететь, так как экипажи сразу находят цели и уничтожают их, заключили в Минобороны.

До этого российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию ВСУ и уничтожили ангары с украинской техникой, ударив неуправляемыми авиаракетами. Удар Су-25 группировки войск «Восток» наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам, подчеркнули в Минобороны.

1 мая сообщалось, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34, используя авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), уничтожили опорный пункт и военнослужащих украинской армии в районе ответственности Восточной группировки войск.

Ранее стало известно, что ВСУ планируют применять истребители F-16 в комбинации со старой авиацией.