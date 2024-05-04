«Погиб еще в 2007 году»: семья расстрелявшего чеченцев капитана Ульмана раскрыла его судьбу Семья экс-спецназовца Ульмана отрицает, что он погиб на СВО

Фигурант громкого дела 2000-х о расстреле чеченцев капитан спецназа Ульман не убит на Украине, заявила его знакомая. Она же накануне сообщала, что капитан участвовал в боевых действиях на стороне РФ как «настоящий герой» и погиб. В 2007 году Ульман пропал перед обвинительным приговором, были версии, что он бежал или был похищен. Теперь же близкие говорят, что он «погиб еще в 2007 году», однако подтверждения этих данных нет, а экс-спецназовец остается в базе розыска.

Известный по Чеченской войне экс-командир группы спецназа ГРУ, капитан Эдуард Ульман не погиб на военной операции на Украине, а умер 17 лет назад, рассказали его близкие газете «Коммерсантъ». В 2000-х группа Ульмана расстреляла машину с мирными чеченцами, за судом над ними следила вся страна, перед окончательным приговором капитан исчез.

«Я разговаривала по телефону с супругой капитана Ульмана. Она в недоумении от распространяемой в СМИ информации о гибели ее мужа в ходе СВО. Журналисты публикуют непроверенные сведения, ссылаясь на меня и других людей. Семья капитана Ульмана обладает данными о том, что он погиб еще в 2007 году», — сообщила мать сослуживца Ульмана, замглавы общественной организации «Женщины Бурятии» Наталья Коробенкова.

При этом официального подтверждения данных о смерти капитана не было, уточнила Коробенкова. Информации о его судьбе нет, в том числе и у военной прокуратуры: ведомство после новостей о гибели Ульмана на СВО связалась с семьей Коробенковой узнать, правда ли это.

Еще накануне Коробенкова говорила журналистам другое. Она подтверждала, что Ульман воевал на Украине и погиб . При этом женщина сама ссылалась на жену капитана.

«Он был на территории Украины и воевал на стороне России, это точно. Несмотря на то, что его осудили, все равно он принял решение защищать свою родину. Я считаю его настоящим героем и патриотом», — заявила Коробенкова.

О смерти Ульмана на Украине также рассказал бывший руководитель общественного Союза военных «Защита» Сергей Семанчук. Во время суда над капитаном Семанчук проводил кампанию в его защиту. Какие-либо подробности о гибели знакомого общественник не сообщил. Говорившее с ним издание «Новая Бурятия» пересказало новость одной строчкой: «В Бурятию пришла весть о гибели на Донбассе Эдуарда Ульмана».

С точки зрения властей Ульман жив, поскольку он все еще числится в федеральном розыске по делу о расстреле чеченцев. За убийство мирных капитана в 2007 году заочно осудили на 14 лет колонии строго режима. Сейчас ему должно быть 50 лет.

«Вали всех, кого увидишь»: резонансное дело Ульмана

Группа Ульмана зимой 2002 года ловила в Чечне российского террориста №1 — Амира ибн аль-Хаттаба, одного из самых жестоких командиров чеченских войн. Появилась информация, что он может скрываться в горном селе, дорогу туда перекрыли. На блокпост поставили 12 человек из бригады специального назначения ГРУ под командованием 28-летнего Ульмана.

В какой-то момент на дороге у блокпоста показался случайный «УАЗ» с людьми. Ульман приказал его расстрелять и сам открыл огонь из автомата . Машина остановилась, внутри оказалось шестеро мирных, включая 68-летнего директора школы и беременную женщину. Директор погиб на месте, остальным спецназовцы, поняв ошибку, оказали первую помощь. Ульман запросил у штаба дальнейшие указания.

Командир, 30-летний майор Алексей Перелевский велел скрыть происшествие — всех убить, машину с телами сжечь. Ульман выполнил приказ, поручив это двум подчиненным.

»[Когда] мы переговорили с капитаном [Ульманом], и я понял, как их настращали в Ханкале: «Все в горах бандиты. Вали всех, кого увидишь! Прикроем» <...> Капитан был от этого страха не в себе. Реально обстановку не оценивал, увидел первых попавшихся людей и завалил <...> Капитан тогда весь трясся. Я понимаю: он поломал всю свою жизнь», — позже объяснял журналистам поведение спецназа майор Виталий Невмержицкий, работавший в том же чеченском районе.

Спустя несколько дней после убийства Ульмана, двух его подручных и Перелевского задержали. Началось долгое и громкое расследование. Всего по делу было три приговора , вынесенных с 2003 года по 2007-й.

Спецназовцы не признавали вину и пытались запутать суд ложными показаниями. Они считали, что лишь выполняли приказ и несправедливо находятся на скамье подсудимых. Перелевский же настаивал, что передал указание собственного начальства, поэтому вина не на нем.

Ульман во время следствия, по его собственным словам, хотел покончить с собой.

«Чувствовал, что попадаю в какие-то жернова. Я ж не дурак, я понимаю, что из меня делают преступника. И сама эта мысль невыносима <...> Я не понимал, что происходит. И все это постепенно привело к мысли: да пошло все в жопу!» — объяснял капитан.

Согласно его рассказу, от самоубийства Ульмана отговорил ротный.

Капитан также подчеркивал, что тюрьма для него — то же самое, что смерть. «Я себя на протяжении всей жизни привык ощущать офицером, выполняющим свой долг перед Отечеством. С 16 лет, как в училище поступил, в меня это все вбивали. И тут я оказываюсь преступником. Нет, я не желаю жить в предлагаемых обстоятельствах!» — возмущался он.

Присяжные на двух первых процессах оправдали группу Ульмана. Некоторые аплодировали, когда их освобождали в суде. Решение вызвало массовые протесты в Чечне и публичное недовольство властей региона.

На третьем процессе поступок спецназа оценивали уже не присяжные, а тройка военных судей. Они вынесли обвинительный приговор. Перелевский получил девять лет, Ульман — 14 лет, двое помощников капитана — 12 и 11. Но дождался итогов суда только Перелевский — группа Ульмана к тому моменту перестала приходить на заседания и исчезла. Считалось, что они, скорее всего, ушли в бега. Была и версия о похищении чеченцами.

«Его [Ульмана] исчезновение абсолютно непонятно. Он просил меня принять его по каким-то его вопросом за полтора дня до его исчезновения. Запрашивает со мной встречу — а потом исчезает. Я настаиваю на том, что группа Ульмана либо уничтожена, либо похищена, пока нет доказательств, что он исчез добровольно», — утверждал Дмитрий Рогозин, бывший тогда депутатом Госдумы.