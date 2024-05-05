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Российский депутат заявил, что Зеленскому выдали черную метку

Депутат Шеремет: после объявления в розыск Зеленскому выписана черная метка

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Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому фактически выдали черную метку преступника, когда МВД России объявило его в розыск. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности нижней палаты парламента Михаил Шеремет, сообщает РИА Новости.

«Зеленскому фактически выписана черная метка преступника. Это четкий сигнал западным кураторам Зеленского, что его больше как политика и представителя украинской власти Россия не воспринимает», — пояснил Шеремет.

По мнению депутата, объявление в розыск прямо связано с тем, что Зеленский «больше не рассматривается Россией как человек, который может подписать какие-либо мирные договоры». Шеремет также назвал Зеленского «списанным и отыгранным персонажем».

До этого российские власти объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского, бывшего президента Петра Порошенко и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. В Совфеде заявили, что иммунитет Зеленского действует только на территории Украины.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал информацию о том, что МВД России объявило его в розыск.

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