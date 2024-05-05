В Германии ранили кандидата в Европарламент

Четверо неизвестных напали и тяжело ранили кандидата в Европарламент Маттиаса Экке, канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал это угрозой демократии. Об этом лидер страны написал на своей странице в соцсети X.

«Мы должны вместе противостоять этому», — сказал он.

На политика напали в Дрездене, когда он расклеивал предвыборные плакаты. Кандидата от СДПГ госпитализировали, ему необходима операция. Шольц пожелал Экке скорейшего выздоровления.

До этого министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что, если нападение на главного кандидата от отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ), выдвинутого на выборы в Европарламент, Маттиаса Экке, имеет политические мотивы, то это станет «серьезной атакой на демократию».

Незадолго до этого сообщалось, что лидера объединенного списка Социалистической партии и партии «Общественное место» на выборах в Европарламент Рафаэля Глюксмана забросали яйцами с краской на первомайской демонстрации в городе Сент-Этьен на юго-востоке Франции.

Ранее депутата Европарламента из Эстонии обвинили в сексуальном домогательстве.