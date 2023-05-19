Самое мощное за 100 лет наводнение в Италии: затоплен 41 город

После сильных дождей в итальянском регионе Эмилия-Романья вышли из берегов сразу 23 реки и произошло 280 оползней. Под водой оказался 41 город. Как передает The Gardian, это наводнение стало самым мощным за последние 100 лет.

Стихия унесла жизни 13 человек, более 20 тыс. жителей Италии остались без крова. Пожилые люди и инвалиды оказались запертыми в своих домах, дороги заблокированы, а поезда были отменены или двигались с перебоями, пишут местные СМИ.

Запланированный на 21 мая шестой раунд «Формулы-1» – Гран-при Эмилии-Романьи – в этом году не состоится: гонку отменили, а право проводить этап перенесли на 2026-й.

Пожарные провели 2 тыс. спасательных операций. В мэрии города Чезена сообщили, что ситуация начала стабилизироваться: коммунальщики убирают с улиц грязь и мусор, пытаются связаться с жителями районов, оставшихся без связи.

Последствия наводнения – в фоторепортаже «Газеты.Ru».