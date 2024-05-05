Россиянам объяснили, когда сделать вакцинацию от клещевого энцефалита

Клещевой вирусный энцефалит — острое природно-очаговое инфекционное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Заражение происходит при укусе иксодовых клещей, которые активны с ранней весны до середины осени. Максимальное количество клещей наблюдается в первой половине лета, рассказала «Газете.Ru» Александра Шишкина, врач-педиатр, инфекционист группы компаний BestDoctor.

«В России есть регионы, в которых вакцинация от клещевого энцефалита обязательна. Рекомендуется сделать прививку и в том случае, если вы если планируете поездку в эндемичный регион. К полностью эндемичным регионам, например, относятся Костромская, Калининградская, Вологодская, Кировская, Свердловская, Тюменская, Челябинская, Кемеровская, Томская области, Пермский край, Республика Алтай и Алтайский край, Республика Бурятия, Приморский край. Некоторые регионы эндимичны частично. К неэндиминчым территориям относят, например, Белгородскую, Воронежскую, Пензенскую область. С полным перечнем территорий, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту, можно ознакомиться на официальном сайте Роспотребнадзора», — объяснила специалист.

Вакцинация от клещевого энцефалита можно сделать в любое время.

«Например, если летом вы планируете поездку в эндемичный район, то уже зимой можно пройти вакцинацию. Важно учитывать, что для выработки иммунитета требуется не менее двух недель, поэтому завершить прививочный курс (две прививки) против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до въезда в неблагополучную территорию», — добавила она.

Плановая вакцинация проводится двукратно с минимальным интервалом между первой и второй прививками в один месяц и ревакцинацией через год. Последующие ревакцинации проводятся каждые 3 года.

«При ускоренной схеме интервал между первой и второй дозой сокращается до двух недель. И ревакцинация проводится также через год после приема второй дозы. Последующие ревакцинации проводятся каждые 3 года. Есть и экспресс-вариант: возможно введение иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита за 96 часов до посещения очага непривитым лицам. Защитное действие при этом рассчитано на 4 недели», — резюмировала врач Шишкина.

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