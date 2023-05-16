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Агент 007, офицер ордена Британской империи. Пирсу Броснану — 70

Голливудский актер Пирс Броснан родился 16 мая 1953 года в ирландском городе Дроэда в семье медсестры Майи и плотника Томаса Броснана, который ушел из семьи через год после рождения сына. В 11 лет Пирс вместе с матерью переехал в Лондон, а в 20 лет поступил в Лондонский центр драматического искусства.

«Когда я нашел актерское мастерство или когда актерское мастерство нашел меня, это было освобождением. Это была ступенька в другую жизнь», — признавался он в интервью.

После учебы играл в английских театрах, снимался в сериалах, а в 1982 году переехал в США. В 1986 году получил предложение сыграть в фильме о Джеймсе Бонде «Искры из глаз», однако условия контракта с телекомпанией NBC не позволили ему согласиться на роль. Ее исполнил Тимоти Далтон.

Впервые актер смог исполнить роль Джеймса Бонда только в 1995 году в фильме «Золотой глаз». Картина стала одной из самых успешных фильмов о Бонде и сделала Броснана всемирно известным актером. Другие фильмы «бондианы» с его участием «Завтра не умрет никогда» (1997), «И целого мира мало» (1999) и «Умри, но не сейчас» (2002) также имели успех. Приближаясь к 50-летию, Броснан заявил, что больше не будет играть агента 007.

На счету актера 112 ролей в фильмах и сериалах, среди которых картины «Миссис Даутфайр», «Афера Томаса Крауна», «Эвелин», «Законы привлекательности». Броснана дважды номинировали на «Золотой Глобус»: за роль в сериале «Нэнси Астор» и фильме «Матадор». Были в карьере звезды и неудачные моменты: 2009 году он получил премию «Золотая малина» за худшую мужскую роль второго плана в фильме «Мамма миа!».

Пирс Броснан — обладатель звезды на аллее славы в Голливуде за вклад в развитие киноиндустрии и титула офицера ордена Британской империи за вклад в киноискусство. Актер продолжает сниматься в кино.

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