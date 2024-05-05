Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия планирует открыть генконсульство в Бенгази

РИА: РФ согласовывает с властями Ливии открытие генконсульства в Бенгази

close
100%
Shutterstock

Россия согласовывает с руководством Ливии детали открытия генконсульства в Бенгази. Об этом заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак, чьи слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что после долгого перерыва в 2023 году возобновило свою работу посольство РФ в Триполи, в качестве следующего шага предлагается открытие генконсульства в Бенгази.

«Необходимо качественно проработать все практические вопросы обеспечения его [консульства] нормального функционирования, включая логистику и безопасность, что в нынешних ливийских реалиях довольно непросто», – сказал Кинщак, подчеркнув, что процесс согласования с ливийской стороной представительства на востоке страны пока не завершен.

Он отметил, что в Ливии по-прежнему фактически сохраняется двоевластие – правительству национального единства Абдельхамида Дбейбы противостоит сформированное палатой представителей правительство во главе с Усамой Хаммадом, которого поддерживает ливийская национальная армия Халифы Хафтара.

Сообщалось, что Ливия увеличила долю закупок российской пшеницы на 86%.

В апреле дом премьера Ливии в Триполи обстреляли из гранатометов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами