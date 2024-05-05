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Макрон заявил, что дальность российских ракет подвергает Европу опасности

Макрон заявил, что мощность и дальность ракет РФ подвергают Европу опасности

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что мощность и дальность российских ракет подвергают Европу опасности. Такое мнение он выразил в интервью газете La Tribune, пишет ТАСС.

По его словам, на Украине на карту поставлена безопасность европейцев, потому что она находится в 1 500 километрах от наших границ.

«Если Россия победит, то в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в нашей стране. Дальность российских баллистических ракет подвергает опасности всех нас», — полагает Макрон.

До этого Макрон заявил, что полностью несет ответственность за создание «стратегической двусмысленности» после высказываний о возможной отправке войск стран Запада на Украину.

По его словам, Евросоюз должен продолжать поддержку Украины, назвав конфликт между Москвой и Киевом «основной угрозой безопасности Европы». Президент Франции также назвал поражение России в конфликте «абсолютной необходимостью».

Ранее Макрон выступил за продолжение диалога с Россией.

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